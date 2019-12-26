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رئيس الوزراء الهندي يوضح خصوصية كسوف الشمس الذي شمل اليمن صباح اليوم

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كسوف الشمس اليوم

*يمن برس -وكالات

صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه كان متحمسا، مثله مثل العديد من الهنود الآخرين، لمشاهدة الكسوف الشمسي الذي سيحدث اليوم الخميس. وشارك بعض الصور عبر حسابه الشخصي على التويتر مما أشعل التفاعلات بين المغردين.



ونشر رئيس الوزراء تغريدة، مرحّبًا بالكسوف، جاء فيها "مثل جميع الهنديين أنتظر الحدث، أهلاً وسهلاً... استمتع".





​​كما نشر مودي مجموعة من الصور توضح تفاصيل الكسوف، وعلق على الصور موضحا اهتمامه الكبير بالحدث، ما جعله يتواصل مع خبراء لمعرفة التفاصيل العلمية للموضوع، بحسب ما ذكر موقع "businesstoday".





و​يعتبر الكسوف الشمسي الذي شوهد في الهند حدثا خاصا، حيث أنه كان كسوفا كليا وحجب الضوء تاركا ضوء الشمس على شكل حلقة مفرغة فقط، وهذه الظاهرة جعلت الشمس تبدو وكأنها "حلقة من النار".



كما قال مودي أن هذا الكسوف الشمسي خاص أيضا لأنه كسوف الشمس الأخير في هذا العقد، وإلى جانب الهند، كان الكسوف "Solar Eclipse 2019" مرئيًا في المملكة العربية السعودية واليمن وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه كان متحمسا، مثله مثل العديد من الهنود الآخرين، لمشاهدة الكسوف الشمسي الذي سيحدث اليوم الخميس. وشارك بعض الصور عبر حسابه الشخصي على التويتر مما أشعل التفاعلات بين المغردين.ونشر رئيس الوزراء تغريدة، مرحّبًا بالكسوف، جاء فيها "مثل جميع الهنديين أنتظر الحدث، أهلاً وسهلاً... استمتع".​​كما نشر مودي مجموعة من الصور توضح تفاصيل الكسوف، وعلق على الصور موضحا اهتمامه الكبير بالحدث، ما جعله يتواصل مع خبراء لمعرفة التفاصيل العلمية للموضوع، بحسب ما ذكر موقع "businesstoday".و​يعتبر الكسوف الشمسي الذي شوهد في الهند حدثا خاصا، حيث أنه كان كسوفا كليا وحجب الضوء تاركا ضوء الشمس على شكل حلقة مفرغة فقط، وهذه الظاهرة جعلت الشمس تبدو وكأنها "حلقة من النار".كما قال مودي أن هذا الكسوف الشمسي خاص أيضا لأنه كسوف الشمس الأخير في هذا العقد، وإلى جانب الهند، كان الكسوف "Solar Eclipse 2019" مرئيًا في المملكة العربية السعودية واليمن وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام.







رئيس الوزراء الهندي كسوف الشمس اليمن



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