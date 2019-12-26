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بعد قرار "أحزمة البوالط"..الحوثي يصدر تعميما جديدا يشعل الغضب في أوساط الشباب(وثيقة)
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 02:55:00 مساءً

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بعد قرار "أحزمة البوالط"..الحوثي يصدر تعميما جديدا يشعل الغضب في أوساط الشباب(وثيقة)
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*يمن برس -خاص
أصدرت جماعة الحوثي في مديرية يريم بمحافظة إب وسط اليمن ، تعميما لأصحاب صوالين الحلاقة في المدينة، بعدم القيام بقص الشعر بشكل يتنافى مع ما أسمته القيم الاسلامية.


وحذرت إدارة الأمن بمديرية يريم الخاضعة للحوثيين، في مذكرة حصل "يمن برس" على نسخة منها، صوالين الحلاقة من إتخاذ الإجراءات العقابية في حالة المخالفة.


وكانت جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، قد نفذت يومي الأربعاء والثلاثاء، الماضيين، حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت محال نسائية، بحثا عن أحزمة البالطوهات النسائية.

 ولاقى هذا التعميم غضبا واسعا من قبل المواطنين اليمنيين لا سيما فئة الشباب الذين اعتبروا قرارات الحوثيين مقيدة لحرياتهم 

وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر قيام مسلحي الحوثي بنزع الأحزمة عن مئات البالطوهات وإحراقهن في الشارع العام بصنعاء ، 

 


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خاص - يمن برس

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