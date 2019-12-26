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(بالأسماء)..محافظة إب تدفن 24 من أبنائها بعد مصرعهم في جبهات الضالع
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 03:11:00 مساءً

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أثناء تشييع أحد قتلى الحوثيين في إب
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أثناء تشييع أحد قتلى الحوثيين في إب

*يمن برس -إب
قتل العشرات من مقاتلي مليشيا الحوثي المنتمين لمحافظة إب، بنيران القوات الحكومية في محافظة الضالع، جنوب اليمن.
 
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، شيعت خلال اليومين الماضية، خمسة من مسلحيها في مديريات يريم والقفر والنادرة.
 
وأكدت المصادر أن قتلى الحوثيين المشيعين قضوا في معارك بجبهة الفاخر بمحافظة الضالع.
 
وبحسب راصدين محليين فقد شيعت مليشيا الحوثي خلال الشهر الجاري نحو 24 من مسلحيها في محافظة إب، قضوا جميعهم في محافظة الضالع.
 
يذكر أن معارك عنيفة تدور منذ أشهر، بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في جبهات محاددة بين إب والضالع، وتدفع المليشيا الانقلابية بتعزيزات كبيرة لمحاولة السيطرة على مواقع خسرتها لصالح القوات الحكومية.
 
أسماء القتلى الحوثيين بحسب راصدين محليين :
أسامة علي عياش
سالم سعيد الحريبي
حمزة أحمد أبو أصبع
عمر صالح الحجيلي
مصلح مقبل المعيضي
محمد عبدالله صالح الغبسي
أيوب سالم مفتاح
عبدالواحد محمد الشبيبي
مشير علي النجم
هشام محمد العماري
فتحي صالح الفقيه
محمد عبدالله صالح الغبسي
سعد محمد الهتار
أشرف الصلاحي
عبد الواحد العصيمي
صلاح حمود الحميري
أحمد سنان محمد غيلان
محمد رضوان علي السراجي
محمد عبد الله التويتي
نجم الدين عبده الصديق
موسى صدام راجح
رضوان علي غلاب
زكريا محمد السقاف
مشتاق حيدر المعزبي


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خاص - يمن برس

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