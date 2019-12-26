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التحالف العربي يحيل عملية استهداف "سوق الرقو" في صعدة إلى فريق تقييم الحوادث

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صعدة

*يمن برس -متابعة خاصة

أحال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الخميس، عملية استهداف سوق الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة (شمال اليمن) إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود خسائر وأضرار جانبية.



وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان بثته وكالة الانباء السعودية "واس" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء الموافق ( 24 ديسمبر 2019م)".







وأضاف المالكي "وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة) بمحافظة (صعدة/ مديرية منبه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".



وأكد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف العربي بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.



وأعلنت الامم المتحدة مقتل 17 مدنياً بينهم 12 أثيوبياً وجرح ما لا یقل عن 12 آخرین، في هجوم على سوق الرقو بمحافظة صعدة (شمال اليمن).



وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للامم المتحدة في بيان صادر عنه، أمس الأربعاء، أن الهجوم الذي وقع على سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة في 24 ديسمبر، "يعد الثالث على ذات السوق في غضون شهر واحد".



ولم يشر المكتب إلى الجهة التي شنت الهجوم، في حين حمل الحوثيون التحالف العربي الذي تقوده السعودية مسؤوليته.



وقالت منسق الشؤون الإنسانیة في الیمن لیز غراندي إن الهجمات على سوق الرقو تثیر تساؤلات مثیرة للقلق حول مدى التزام أطراف الصراع باحترام القانون الدولي الإنساني".



وأكدت غراندي أن "كل هجوم من هذا النوع هو انتهاك جسیم، وأن الأطراف المسؤولة عن هذه الهجمات، وعن الأعمال الوحشیة الأخرى، یجب مساءلتها".



ودخل اليمن في أتون حرب كارثية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.



وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الخميس، عملية استهداف سوق الرقو في مديرية منبه بمحافظة صعدة (شمال اليمن) إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود خسائر وأضرار جانبية.وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان بثته وكالة الانباء السعودية "واس" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء الموافق ( 24 ديسمبر 2019م)".وأضاف المالكي "وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة) بمحافظة (صعدة/ مديرية منبه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".وأكد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف العربي بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.وأعلنت الامم المتحدة مقتل 17 مدنياً بينهم 12 أثيوبياً وجرح ما لا یقل عن 12 آخرین، في هجوم على سوق الرقو بمحافظة صعدة (شمال اليمن).وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للامم المتحدة في بيان صادر عنه، أمس الأربعاء، أن الهجوم الذي وقع على سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة في 24 ديسمبر، "يعد الثالث على ذات السوق في غضون شهر واحد".ولم يشر المكتب إلى الجهة التي شنت الهجوم، في حين حمل الحوثيون التحالف العربي الذي تقوده السعودية مسؤوليته.وقالت منسق الشؤون الإنسانیة في الیمن لیز غراندي إن الهجمات على سوق الرقو تثیر تساؤلات مثیرة للقلق حول مدى التزام أطراف الصراع باحترام القانون الدولي الإنساني".وأكدت غراندي أن "كل هجوم من هذا النوع هو انتهاك جسیم، وأن الأطراف المسؤولة عن هذه الهجمات، وعن الأعمال الوحشیة الأخرى، یجب مساءلتها".ودخل اليمن في أتون حرب كارثية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.







التجالف العربي السعودية صعدة



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