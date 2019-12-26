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وصلت إلى السجن 25 سنة .. جزائية عدن تصدر أحكاما بحق متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 03:55:00 مساءً

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المحكمة الجزائية في عدن
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المحكمة الجزائية في عدن

*يمن برس -عدن
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بعدن في جلستها، اليوم ، بقاعة محكمة استئناف العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المحكمة الجزائية بعدن القاضي وهيب فضل، أحكاماً متفاوتة بحبس خمسة متهمين بقضايا الإرهاب والمخدرات.

وقضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين في ثلاث قضايا بالاشتراك بالعصابات المسلحة تنظيمي (داعش - القاعدة)، بفترات تتراوح ما بين سنتين إلى 6 سنوات، فيما قضت المحكمة بسجن اثنين من المتهمين بقضيتي مخدرات أحدهما 25 سنة والآخر 5 سنوات.


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خاص - يمن برس

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