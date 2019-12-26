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"الكريمي" يعتذر عن صرف رواتب الموظفين في هذه المحافظة ويكشف السبب

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مصرف الكريمي

*يمن برس -الحديدة

اعتذرت إدارة مصرف الكريمي في محافظة الحديدة، غربي اليمن، عن صرف مرتبات موظفي المحافظة لشهر ديسمبر الجاري، المرسلة من الحكومة الشرعية في عدن.



وقالت مصادر محلية، إن المصرف اعتذر عن صرف المرتبات لعدم توفر السيولة بعد منع الحوثيين تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم.



من جهته أكد مدير مكتب المالية في الحديدة "علي زربة"، تأخر صرف راتب شهر ديسمبر لموظفي المحافظة بسبب عدم توفر السيولة لدى الكريمي، جراء قرار منع تداول العملة الجديدة.



وأضاف، "جهزنا الشيكات في منتصف الشهر، ونحن بانتظار توفير السيولة النقدية لديه حتى نقوم بإيداعها في حساباته، مؤكداً بأنه على تواصل مستمر مع إدارة الكريمي لإيجاد حلول سريعة لتوفير السيولة وصرف الراتب.



ومنعت مليشيا الحوثي الانقلابية تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وهددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعامل معها .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعتذرت إدارة مصرف الكريمي في محافظة الحديدة، غربي اليمن، عن صرف مرتبات موظفي المحافظة لشهر ديسمبر الجاري، المرسلة من الحكومة الشرعية في عدن.وقالت مصادر محلية، إن المصرف اعتذر عن صرف المرتبات لعدم توفر السيولة بعد منع الحوثيين تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم.من جهته أكد مدير مكتب المالية في الحديدة "علي زربة"، تأخر صرف راتب شهر ديسمبر لموظفي المحافظة بسبب عدم توفر السيولة لدى الكريمي، جراء قرار منع تداول العملة الجديدة.وأضاف، "جهزنا الشيكات في منتصف الشهر، ونحن بانتظار توفير السيولة النقدية لديه حتى نقوم بإيداعها في حساباته، مؤكداً بأنه على تواصل مستمر مع إدارة الكريمي لإيجاد حلول سريعة لتوفير السيولة وصرف الراتب.ومنعت مليشيا الحوثي الانقلابية تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وهددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يتعامل معها .







الكريمي الحوثيين رواتب



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