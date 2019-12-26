 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الإعلان عن تشكيل لجنة طبية جديدة لجرحى الجيش في تعز
الإعلان عن تشكيل لجنة طبية جديدة لجرحى الجيش في تعز
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 04:38:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
اجتماع قائد المحور باللجنة الطبية في تعز
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
اجتماع قائد المحور باللجنة الطبية في تعز

*يمن برس -تعز
أعلنت قيادة محور تعز ، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة طبية جديدة لمتابعة علاج جرحى الجيش الوطني بالمحافظة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه قائد محور تعز اللواء الركن "خالد قاسم فاضل" باللجنة الطبية الجديدة المكلفة من وزارة الدفاع.
 
وفي الاجتماع رحب قائد المحور بأعضاء اللجنة الطبية وكلف الدكتور طارق نعمان مستشاراً طبياً للجنة الجديدة.
 
من جهته استعرض الدكتور طارق نعمان رؤيته الجدية بالاستشارة الطبية للجنة وآلية إيجاد مركز لتأهيل الجرحى .
 
واستعرض الدكتور محمد فؤاد الرئيس الجديد للجنة خطة العمل في المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة إيجاد آليه لتجاوز الصعوبات التي تواجه اللجنة وتحديث آلية السفر إلى الخارج.
 
وفي نهاية الاجتماع جرى تنفيذ إجراءات التسليم والاستلام بين اللجنة السابقة والجديدة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
222
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©