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الإعلان عن تشكيل لجنة طبية جديدة لجرحى الجيش في تعز

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اجتماع قائد المحور باللجنة الطبية في تعز

*يمن برس -تعز

أعلنت قيادة محور تعز ، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة طبية جديدة لمتابعة علاج جرحى الجيش الوطني بالمحافظة.



جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه قائد محور تعز اللواء الركن "خالد قاسم فاضل" باللجنة الطبية الجديدة المكلفة من وزارة الدفاع.



وفي الاجتماع رحب قائد المحور بأعضاء اللجنة الطبية وكلف الدكتور طارق نعمان مستشاراً طبياً للجنة الجديدة.



من جهته استعرض الدكتور طارق نعمان رؤيته الجدية بالاستشارة الطبية للجنة وآلية إيجاد مركز لتأهيل الجرحى .



واستعرض الدكتور محمد فؤاد الرئيس الجديد للجنة خطة العمل في المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة إيجاد آليه لتجاوز الصعوبات التي تواجه اللجنة وتحديث آلية السفر إلى الخارج.



وفي نهاية الاجتماع جرى تنفيذ إجراءات التسليم والاستلام بين اللجنة السابقة والجديدة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت قيادة محور تعز ، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة طبية جديدة لمتابعة علاج جرحى الجيش الوطني بالمحافظة.جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه قائد محور تعز اللواء الركن "خالد قاسم فاضل" باللجنة الطبية الجديدة المكلفة من وزارة الدفاع.وفي الاجتماع رحب قائد المحور بأعضاء اللجنة الطبية وكلف الدكتور طارق نعمان مستشاراً طبياً للجنة الجديدة.من جهته استعرض الدكتور طارق نعمان رؤيته الجدية بالاستشارة الطبية للجنة وآلية إيجاد مركز لتأهيل الجرحى .واستعرض الدكتور محمد فؤاد الرئيس الجديد للجنة خطة العمل في المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة إيجاد آليه لتجاوز الصعوبات التي تواجه اللجنة وتحديث آلية السفر إلى الخارج.وفي نهاية الاجتماع جرى تنفيذ إجراءات التسليم والاستلام بين اللجنة السابقة والجديدة.







لجنة طبية جديدة خالد فاضل الجيش الوطني تعز جرحى



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