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ذمار..اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين وعناصر حوثية في عيشان

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*يمن برس -ذمار

اندلعت اشتباكات عنيفة،اليوم الخميس بين مسلحين قبليين وعناصر حملة أمنية تابعة للمليشيات الحوثية في قرية عيشان بمحافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.



وأكدت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح اليوم الخميس، بين مسلحين قبليين من أهالي قرية عيشان بمديرية جهران وعناصر حوثية، تم فيها تبادل لإطلاق النار ومطاردة فيما بينهم.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية محاولة قيادات حوثية نهب أراضٍ تابعة لأهالي قرية عيشان.



وبحسب المصادر فإن القيادات الحوثية دفعت بخمسة أطقم عسكرية لضبط أهالي عيشان ملاك الأراضي التي تحاول المليشيات نهبها.



يشار إلى أن المليشيات الحوثية نهبت أراضي عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من محافظة ذمار، من بينها لجنة المظالم الحوثية التي تنهب أراضي المواطنين بالتعاون مع قضاة في محاكم ذمار.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت اشتباكات عنيفة،اليوم الخميس بين مسلحين قبليين وعناصر حملة أمنية تابعة للمليشيات الحوثية في قرية عيشان بمحافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.وأكدت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح اليوم الخميس، بين مسلحين قبليين من أهالي قرية عيشان بمديرية جهران وعناصر حوثية، تم فيها تبادل لإطلاق النار ومطاردة فيما بينهم.وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية محاولة قيادات حوثية نهب أراضٍ تابعة لأهالي قرية عيشان.وبحسب المصادر فإن القيادات الحوثية دفعت بخمسة أطقم عسكرية لضبط أهالي عيشان ملاك الأراضي التي تحاول المليشيات نهبها.يشار إلى أن المليشيات الحوثية نهبت أراضي عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من محافظة ذمار، من بينها لجنة المظالم الحوثية التي تنهب أراضي المواطنين بالتعاون مع قضاة في محاكم ذمار.







عيشان ذمار اشتباكات عنيفة



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