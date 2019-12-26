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لهذا السبب لم تزر الملكة "إليزابيت" زوجها المريض في المستشفى!

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الملكة إليزابيث

*يمن برس -متابعة خاصة

أثار عدم زيارة الملكة إليزابيت الثانية، زوجها الأمير فيليب، الذي قضى أيام في المستشفى، تكهنات بوجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة.



وقالت الخبيرة في الشؤون الملكية، فكتوريا اربيتر، لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "عادة لا يقوم أعضاء الأسرة الملكية بزيارة بعضهم البعض في المستشفى، وهذا بالطبع لا يتعلق بأي خلاف أو غياب للذوق"، مؤكدة أن سبب عدم قيام الملكة بالزيارة لا يعود إلى خلافات، إنما هو تقليد ملكي بريطاني بعدم زيارة المرضى من العائلة الملكية في المستشفى حفاظا على صحة المرضى الآخرين.



وأضافت: "ففي حال قامت الملكة بزيارة زوجها في المستشفى فإن الإجراءات الأمنية وحدها ستؤثر بشكل سلبي على الخدمات الطبية للمرضى الآخرين، وبما أن أعضاء العائلة المالكة يدركون معاناة المرضى الآخرين فإنهم لا يريدون أن يتسببوا بأي توتر لهم أو لعائلاتهم".



وأشارت اربيتر إلى أن الأمير فيليب نفسه "يكره أي نوع من الضجة غير الضرورية، ويريد من الملكة أن تتابع حياتها العادية مع بقية أفراد العائلة"، مضيفة أن بعض أعضاء الأسرة الحاكمة زاروا أقرباءهم في المستشفى من قبل، لكن "ذلك كان استثناء وليس قاعدة"، على حد تعبيرها.

ورأت أن على "الناس ألا يتسرعوا في الحكم على أعضاء العائلة الملكية لأنهم ليسوا أناسا سيئين بل أسرة تتعرض كل تحركاتها للتحليل والنقد".



يذكر أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، غادر يوم الخميس، مستشفى في لندن كان يتلقى فيه العلاج منذ يوم الجمعة، ومن المنتظر أن ينضم إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين للاحتفال بعيد الميلاد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أثار عدم زيارة الملكة إليزابيت الثانية، زوجها الأمير فيليب، الذي قضى أيام في المستشفى، تكهنات بوجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة.وقالت الخبيرة في الشؤون الملكية، فكتوريا اربيتر، لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "عادة لا يقوم أعضاء الأسرة الملكية بزيارة بعضهم البعض في المستشفى، وهذا بالطبع لا يتعلق بأي خلاف أو غياب للذوق"، مؤكدة أن سبب عدم قيام الملكة بالزيارة لا يعود إلى خلافات، إنما هو تقليد ملكي بريطاني بعدم زيارة المرضى من العائلة الملكية في المستشفى حفاظا على صحة المرضى الآخرين.وأضافت: "ففي حال قامت الملكة بزيارة زوجها في المستشفى فإن الإجراءات الأمنية وحدها ستؤثر بشكل سلبي على الخدمات الطبية للمرضى الآخرين، وبما أن أعضاء العائلة المالكة يدركون معاناة المرضى الآخرين فإنهم لا يريدون أن يتسببوا بأي توتر لهم أو لعائلاتهم".وأشارت اربيتر إلى أن الأمير فيليب نفسه "يكره أي نوع من الضجة غير الضرورية، ويريد من الملكة أن تتابع حياتها العادية مع بقية أفراد العائلة"، مضيفة أن بعض أعضاء الأسرة الحاكمة زاروا أقرباءهم في المستشفى من قبل، لكن "ذلك كان استثناء وليس قاعدة"، على حد تعبيرها.ورأت أن على "الناس ألا يتسرعوا في الحكم على أعضاء العائلة الملكية لأنهم ليسوا أناسا سيئين بل أسرة تتعرض كل تحركاتها للتحليل والنقد".يذكر أن الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، غادر يوم الخميس، مستشفى في لندن كان يتلقى فيه العلاج منذ يوم الجمعة، ومن المنتظر أن ينضم إلى أفراد العائلة المالكة الآخرين للاحتفال بعيد الميلاد.







إلزابيت بريطانيا المستشفى



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