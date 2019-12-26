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مقابل مبالغ مالية ..المليشيات الحوثية تفرج عن 7 جنود سعوديين وطائرة خاصة تقلهم إلى الرياض
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 05:30:00 مساءً

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جنود سعوديون
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جنود سعوديون

*يمن برس -صنعاء
أفادت مصادر مطلعة بأن جماعة الحوثي أفرجت، اليوم الخميس، عن سبعة جنود سعوديين أسرى كانت قد أسرتهم قبل بضعة أشهر في معارك بالحد الجنوبي للمملكة.

وذكرت المصادر بأن طائرة تابعة للمملكة أقلت الجنود السعوديين من مطار صنعاء الدولي إلى الرياض بعد دفعها مبالغ مالية كبيرة للحوثيين.

ولم توضح المصادر مزيدا من التفاصيل عن صفقة إطلاق الحوثيين للجنود السعوديين الأسرى، بينما لم تعلن السعودية حتى لحظة كتابة الخبر عن خبر إطلاق الحوثيين لجنودها الأسرى.

يأتي هذا بعد قرابة شهر من إطلاق السعودية نحو 128 أسيرا حوثيا، حيث نقلتهم إلى مطار صنعاء على متن طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر التي رحبت بهذه المبادرة.


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خاص - يمن برس

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