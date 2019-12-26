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وساطة قبلية تنهي قضية ثأر بين أسرتين استمرت لمدة 13 عاما في ذمار
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 05:54:00 مساءً

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مواطنون قبليون في ذمار
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مواطنون قبليون في ذمار

*يمن برس -ذمار
نجحت وساطة قبلية في إنهاء قضية ثأر بين أسرتين دامت قرابة 13 سنة في مديرية المنار بمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء).
 
وقالت مصادر محلية إن الوساطة أنهت قضية القتل بين أسرتي "النوابي" و "شرغه"، حيث أعلن أولياء دم المجني عليه وليد حسين شرغه العفو عن الجاني وليد العزي النوابي بعد 13 سنة الحادثة".
 
وأشادت لجنة الوساطة بالموقف المشرف لأولياء الدم في إعلان العفو وإنهاء القضية، داعيين إلى ضرورة نبذ الخلافات والنزاعات، مثمنين جهود القبائل التي ساعدت على حل النزاع.


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خاص - يمن برس

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