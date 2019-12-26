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عدن..انفجار عنيف يهز مدينة كريتر ومصادر تكشف تفاصيل ما حدث
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 06:31:00 مساءً

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انفجار في عدن
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انفجار في عدن

*يمن برس -عدن
هزَّ انفجار عنيف مساء اليوم الخميس، مديرية كريتر، بعد رمي مسلحين قنبلة صوتية في سوق القات بالمديرية.

وقال شهود عيان  إن مسلحين شباب رموا قنبلة صوتية في سوق القات، بعد خلاف مع أحد الباعة بسبب ارتفاع أسعار القات المتزامن مع حلول الشتاء.


وأضافوا، أنه وبعد رمي القنبلة ساد السوق حالة من الفوضى العارمة، تخللتها أعمال سرقة للقات الموجود بالسوق.

من جهته قال جندي في الحزام الأمني إن القوات الأمنية تحركت  فور الحادثة لملاحقة الفاعلين وضبطهم مؤكدا على عدم سقوط ضحايا جراء الإنفجار .


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خاص - يمن برس

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