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القضاء المصري يأمر بعلاج طفلة مصابة بمرض نادر بعد تقديم والدها دعوى قضائية

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*يمن برس -وكالات

قضت محكمة القضاء الإداري في مصري، بقبول دعوى والد طفلة تعاني من مرض نادر.



وأمرت المحكمة بصرف دواء "الإنزيم التعويضي" مدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفلة، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأخبار" الإلكتروني.





ورأت المحكمة أن الطفلة البالغة من 3 سنوات، مؤمن عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، ومن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء لها حتى تمام شفائها، ولم تقدم جهة الإدارة سببا قانونيا يبرر امتناعها عن الصرف.



وقالت المحكمة إنها استندت في أسباب حكمها إلى المادة (18) من الدستور، "والتي تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض".



يشار إلى أن الدستور المصري يعتبر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قضت محكمة القضاء الإداري في مصري، بقبول دعوى والد طفلة تعاني من مرض نادر.وأمرت المحكمة بصرف دواء "الإنزيم التعويضي" مدى الحياة أو حتى تمام شفاء الطفلة، بحسب ما نشره موقع "بوابة الأخبار" الإلكتروني.ورأت المحكمة أن الطفلة البالغة من 3 سنوات، مؤمن عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012، ومن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء لها حتى تمام شفائها، ولم تقدم جهة الإدارة سببا قانونيا يبرر امتناعها عن الصرف.وقالت المحكمة إنها استندت في أسباب حكمها إلى المادة (18) من الدستور، "والتي تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض".يشار إلى أن الدستور المصري يعتبر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة.







القضاء المصري دعوى طفلة



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