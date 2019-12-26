الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قيادي حوثي يعتدي على مسؤول قضائي رفيع في ذمار

قيادي حوثي يعتدي على مسؤول قضائي رفيع في ذمار

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

ذمار

*يمن برس -ذمار

اعتدى قيادي حوثي بارز اليوم الخميس على رئيس المحكمة الابتدائية بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.



وأكدت مصادر محلية، أن القيادي الحوثي المدعو "ماجد التينه" قام بالاعتداء على القاضي عبداللطيف الموشكي، رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية.



وأصدرت النيابة العامة بالمحافظة أوامر قبض قهري على القيادي الحوثي "التينه".



وكانت مليشيا الحوثي قد عينت "التينه" رئيساً لما يسمى فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة.



وتزايدت ظاهرة الاعتداءات على القضاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وفي مطلع نوفمبر الماضي، تعرض القاضي الجنائي بمحكمة بني مطر، منصور حسن الشرفي، لاعتداء من قبل عصابة مسلحة وسط منزله بالعاصمة صنعاء، تدخل على إثره سكان محليون، فيما لاذ الجناة بالفرار، حسب بيان صادر عن نادي القضاة.



وقال مراقبون إن استمرار استهداف القضاة هو تقويض واضح لدور القضاء، واستبداله بالعمل المليشياوي الذي لا يمكنه الاستمرار في ظل وجود قضاء قوي ونزيه لا يحتمي خلف الجماعات المليشياوية

ودعوا المنظمات الدولية المهتمة إلى مجابهة مثل هكذا انتهاكات تصبح كفيلة بخلق بيئة آمنة لتكاثر هذه العناصر التي تحمل أفكاراً وغرائز عدائية وإرهابية ضد المجتمع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اعتدى قيادي حوثي بارز اليوم الخميس على رئيس المحكمة الابتدائية بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.وأكدت مصادر محلية، أن القيادي الحوثي المدعو "ماجد التينه" قام بالاعتداء على القاضي عبداللطيف الموشكي، رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية.وأصدرت النيابة العامة بالمحافظة أوامر قبض قهري على القيادي الحوثي "التينه".وكانت مليشيا الحوثي قد عينت "التينه" رئيساً لما يسمى فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة.وتزايدت ظاهرة الاعتداءات على القضاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.وفي مطلع نوفمبر الماضي، تعرض القاضي الجنائي بمحكمة بني مطر، منصور حسن الشرفي، لاعتداء من قبل عصابة مسلحة وسط منزله بالعاصمة صنعاء، تدخل على إثره سكان محليون، فيما لاذ الجناة بالفرار، حسب بيان صادر عن نادي القضاة.وقال مراقبون إن استمرار استهداف القضاة هو تقويض واضح لدور القضاء، واستبداله بالعمل المليشياوي الذي لا يمكنه الاستمرار في ظل وجود قضاء قوي ونزيه لا يحتمي خلف الجماعات المليشياويةودعوا المنظمات الدولية المهتمة إلى مجابهة مثل هكذا انتهاكات تصبح كفيلة بخلق بيئة آمنة لتكاثر هذه العناصر التي تحمل أفكاراً وغرائز عدائية وإرهابية ضد المجتمع.







الحوثيين القضاء اعتداء



شارك الخبر أصدقاءك:



339

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







