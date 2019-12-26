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قيادي حوثي يعتدي على مسؤول قضائي رفيع في ذمار
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 07:50:00 مساءً

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ذمار
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ذمار

*يمن برس -ذمار
اعتدى قيادي حوثي بارز اليوم الخميس على رئيس المحكمة الابتدائية بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر محلية، أن القيادي الحوثي المدعو "ماجد التينه" قام بالاعتداء على القاضي عبداللطيف الموشكي، رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية.

وأصدرت النيابة العامة بالمحافظة أوامر قبض قهري على القيادي الحوثي "التينه".

وكانت مليشيا الحوثي قد عينت "التينه" رئيساً لما يسمى فرع الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة.

وتزايدت ظاهرة الاعتداءات على القضاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، تعرض القاضي الجنائي بمحكمة بني مطر، منصور حسن الشرفي، لاعتداء من قبل عصابة مسلحة وسط منزله بالعاصمة صنعاء، تدخل على إثره سكان محليون، فيما لاذ الجناة بالفرار، حسب بيان صادر عن نادي القضاة.

وقال مراقبون إن استمرار استهداف القضاة هو تقويض واضح لدور القضاء، واستبداله بالعمل المليشياوي الذي لا يمكنه الاستمرار في ظل وجود قضاء قوي ونزيه لا يحتمي خلف الجماعات المليشياوية 
ودعوا المنظمات الدولية المهتمة إلى مجابهة مثل هكذا انتهاكات تصبح كفيلة بخلق بيئة آمنة لتكاثر هذه العناصر التي تحمل أفكاراً وغرائز عدائية وإرهابية ضد المجتمع.


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خاص - يمن برس

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