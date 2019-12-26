كمين مسلح يستهدف قوات الجيش في شبوة وسقوط قتلى وجرحى

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*يمن برس - خاص

قتل وجرح عدد من جنود الجيش، اليوم الخميس، في كمين مسلح استهدف طقماً عسكرياً في محافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن.

وقال مصدر ميداني لـ"يمن برس" إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً على خط عتق- عزان استهدف طقماً تابعاً للواء 21 ميكا بينما كان في طريقه إلى عزان ضمن حملة عسكرية، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى.

في سياق متصل أعلنت ما تسمى بـ”المقاومة الجنوبية” الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي مسؤوليتها عن العملية مشيرة إلى أنها جاءت رداً على ما وصفته بـ”قتل أسرى الانتقالي في سجون شبوة”.

وكان الجيش الوطني أعلن أمس الأول القبض على ستة من عناصر الانتقالي أثناء محاولتهم نصب كمائن مسلحة لقواته في محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد).