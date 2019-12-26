فوائد صحية مدهشة لقشر البرتقال.. تعرف عليها

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - متابعات

توصلت دراسة حديثة أجرتها الأستاذة المساعدة في علوم الأغذية والتغذية البشرية في معهد علوم الغذاء والزراعة التابع لجامعة فلوريدا، يو وانغ، عن دور قشرة البرتقال في مكافحة الأمراض؛ إلى دور مهم للقشرة في منع تكوّن البطانات الدهنية في الطبقة الداخلية من الشرايين، وذلك من خلال تحسين عمل الأمعاء.

وبحسب “سبوتنيك عربي”، فإن لقشرة البرتقال فوائد أخرى كثيرة منها أنها تقي من تصلب الشرايين، لأن مستخلص قشر البرتقال يمكنه تعديل الميكروبات الموجودة في الأمعاء ويقي من تصلب الشرايين (وهو مرض في القلب تُبطّن فيه الرواسب الدهنية الجدار الداخلي للشرايين).

فقشر البرتقال يحتوي على مكونات تساهم في إنتاج مركب “ثلاثي ميثيل أمين”، الذي يؤخر حصول تصلب في الشرايين.

ومن الفوائد الأخرى الوقاية من السرطان؛ حيث وجد الباحثون أن قشور الحمضيات -بما فيها البرتقال- فعالة في العموم، في منع الأنشطة السرطانية في الجسم، كما أنها مضاد للحساسية؛ حيث تحتوي القشرة على مركبات فعالة تؤثر على الجهاز المناعي، كما تقوم بمنع إطلاق ما يعرف بالهيستامين، الذي يسبب ردود أفعال الحساسية.

وتعمل قشرة البرتقال أيضًا على تعزيز صحة البشرة؛ حيث تحتوي قشرة البرتقال على كميات كبيرة من فيتامين “E” ومضادات للأكسدة، والتي تساعد في الوقاية من ظهور البقع وتجاعيد التقدم في العمر، إضافة لاحتوائها على فيتامين “C”، الذي يقلل من ظهور علامات يسببها العجز المبكر.