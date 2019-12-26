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انهيار مريع للريال اليمني في عدن الليلة وارتفاع قياسي في صنعاء
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 09:30:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصلت أسعار صرف الريال اليمني تحسنها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء اليوم الخميس فيما لايزال سعر الريال منخفضاً في عدن.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 574 ريال
بيع: 578 ريال
الريال السعودي
شراء: 151.3 ريال
بيع: 151.8 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 609 ريال
بيع: 612 ريال
الريال السعودي
شراء: 160 ريال
بيع: 160.3 ريال
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