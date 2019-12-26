الوضع في عدن مرشح للانفجار بعد شهر ونص من توقيع اتفاق الرياض

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*يمن برس - متابعات

في تحليل لها بعنوان "اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي يراوح مكانه"، تناولت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، الوضع في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وأشارت الوكالة إلى أن الحياة في مدينة عدن تسير ثقيلة، فيما يخشى معظم سكانها العاملون في القطاع الحكومي أن تتدهور الحياة بصورة أكبر، وأكثر ما باتوا يخشونه انقطاع الرواتب.

وقالت إن "الشوارع والساحات الأمامية للمقار الحكومية والسلطات المحلية في المدينة تحولت إلى ساحات يومية للاحتجاجات، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن تتصدر وسائل الإعلام المحلية خبراً عن وقفة احتجاجية ينفذها موظفون حكوميون أو أهالي".

وأضافت الوكالة التركية " يعول سكان المدينة على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من نوفمبر الماضي، والذي نص على التهدئة في عدن وجنوب اليمن، وعودة الحكومة إلى المدينة تفادياً لانهيار الوضعين الاقتصادي والإنساني.

وذكرت أنه "بعد مضي أكثر من شهر ونصف على الاتفاق، لا يزال الوضع في عدن يراوح مكانه، فحالة عدم الأمان هي المتحكمة بالمشهد، فيما تتبادل الحكومة والانتقالي الاتهامات حول المعرقل لتطبيق الاتفاق".

وأفادت الوكالة أن بنود الاتفاق الـ 29 وملحقاته المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ما لبثت أن تحولت إلى مادة خصبة للسجال بين طرفيه، مشيرة إلى أنه "رغم انقضاء المدة الزمنية لتنفيذ معظم بنود الاتفاق، إلا إن اتفاقاً واحداً تم تنفيذه، والمتعلق بعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وجرى ذلك بعد مرور أكثر من أسبوع ونصف عن المدة الزمنية التي حددها الاتفاق".

ولفتت إلى وصول قوات سعودية إلى مدينة عدن، للإشراف على تنفيذ الملحقين العسكري والأمني، التي تنص بنودهما على عودة القوات الموالية للحكومة والانتقالي إلى معسكراتها السابقة، وسحب سلاحها الثقيل إلى معسكرات تشرف عليها السعودية.

وتطرقت إلى إقرار قائد القوات السعودية في عدن، العميد مجاهد العتيبي، بأن هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ الاتفاق على الأرض، لكنه ما لبث أن استدرك بأن ذلك ليس مستحيلاً، مشيراً إلى إن بلاده قادرة "وبكل حزم" على تذليل الصعوبات والعمل على تنفيذ جميع البنود.