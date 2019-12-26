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سقوط قتلى وجرحى في خلافات مستمرة لليوم الثاني على التوالي في دمت

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دمت

*يمن برس -الضالع

لقي مواطنان اثنان مصرعهما أحدهما برصاص مسلحي جماعة الحوثي وجرح عدد آخر اليوم الخميس وأمس الأربعاء، على خلفية نزاع على أراض، في تزايد مستمر لحدة الانفلات الأمني بمدينة دمت الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال الضالع منذ العام 2015.







وأفادت مصادر محلية أن مدينة دمت شهدت أمس الأربعاء اشتباكات بين أطراف متنازعة على ملكية أرضية وسط المدينة وتطورت إلى اشتباكات بين مجاميع قبلية من أهالي الرياشية الذين قاموا باقتحام أحد سجون الحوثيين وإخراج الشيخ أحمد خالد الشيبة الذي سبق للجماعة أن قامت باحتجازه عقب قيامه مع مسلحيه بالسيطرة على أرضية مملوكة لأحد أهالي منطقة المعزوب.







وأكدت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين عقب استقدام الحوثيين لتعزيزات، وأسفرت عن مقتل أحد مرافقي الشيبة وإصابة آخرين.







وفي تصاعد لحدة الانفلات الأمني في مديرية دمت قتل مواطن وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار بين طرفين يدعي كلا منهما ملكيته لأرضية وسط المدينة.







وأوضحت المصادر أن القتيل يدعى قحطان حميد الطارق، بينما جرح من الطرف الآخر شخص يدعى علي محمد العودي.







وتشهد مدينة دمت انفلاتا أمنيا غير مسبوق وصراعات قبلية، يتهم الحوثيون بتغذيتها بالوقوف إلى جانب أحد الأطراف ضد الأطراف الأخرى، في حين يغيب دور الأجهزة الأمنية والمحاكم بشكل تام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي مواطنان اثنان مصرعهما أحدهما برصاص مسلحي جماعة الحوثي وجرح عدد آخر اليوم الخميس وأمس الأربعاء، على خلفية نزاع على أراض، في تزايد مستمر لحدة الانفلات الأمني بمدينة دمت الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال الضالع منذ العام 2015.وأفادت مصادر محلية أن مدينة دمت شهدت أمس الأربعاء اشتباكات بين أطراف متنازعة على ملكية أرضية وسط المدينة وتطورت إلى اشتباكات بين مجاميع قبلية من أهالي الرياشية الذين قاموا باقتحام أحد سجون الحوثيين وإخراج الشيخ أحمد خالد الشيبة الذي سبق للجماعة أن قامت باحتجازه عقب قيامه مع مسلحيه بالسيطرة على أرضية مملوكة لأحد أهالي منطقة المعزوب.وأكدت المصادر أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين عقب استقدام الحوثيين لتعزيزات، وأسفرت عن مقتل أحد مرافقي الشيبة وإصابة آخرين.وفي تصاعد لحدة الانفلات الأمني في مديرية دمت قتل مواطن وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار بين طرفين يدعي كلا منهما ملكيته لأرضية وسط المدينة.وأوضحت المصادر أن القتيل يدعى قحطان حميد الطارق، بينما جرح من الطرف الآخر شخص يدعى علي محمد العودي.وتشهد مدينة دمت انفلاتا أمنيا غير مسبوق وصراعات قبلية، يتهم الحوثيون بتغذيتها بالوقوف إلى جانب أحد الأطراف ضد الأطراف الأخرى، في حين يغيب دور الأجهزة الأمنية والمحاكم بشكل تام.







الضالع دمت خلافات



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