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مركزي مأرب يناقش صعوبة تحويل المبالغ المالية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

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*يمن برس - مأرب



عقد البنك المركزي في مأرب اجتماعا مع الصرافين والبنوك التجارية بناء على توجيه من المركز الرئيسي في العاصمة عدن.



وناقش الاجتماع سبل الحد من تدهور العملة والوقوف أمام الاجراءات التعسفية التي قامت بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها بإلغاء العملة الجديدة ونهب اموال المواطنين والتلاعب بأسعار الصرف واتخاذ الحلول اللازمة.



كما ناقش الاجتماع صعوبة تحويل المبالغ المالية وارتفاع نسبة العمولة للحوالات الصادرة الى مناطق سيطرة المليشيات نتيجة لضغوط وابتزاز شركات الصرافة في تلك المناطق التي يتطلب منها الدفع بالعملة القديمة.



وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ آلية للحد من تدهور العملة وكذا لمواجهة نهب الحوثيين للعملة الجديدة في مناطق سيطرتهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عقد البنك المركزي في مأرب اجتماعا مع الصرافين والبنوك التجارية بناء على توجيه من المركز الرئيسي في العاصمة عدن.وناقش الاجتماع سبل الحد من تدهور العملة والوقوف أمام الاجراءات التعسفية التي قامت بها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها بإلغاء العملة الجديدة ونهب اموال المواطنين والتلاعب بأسعار الصرف واتخاذ الحلول اللازمة.كما ناقش الاجتماع صعوبة تحويل المبالغ المالية وارتفاع نسبة العمولة للحوالات الصادرة الى مناطق سيطرة المليشيات نتيجة لضغوط وابتزاز شركات الصرافة في تلك المناطق التي يتطلب منها الدفع بالعملة القديمة.وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ آلية للحد من تدهور العملة وكذا لمواجهة نهب الحوثيين للعملة الجديدة في مناطق سيطرتهم.







مارب البنك المركزي شركات الصرافة



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