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أسباب رائحة التخمر المنبعثة من الفم وطرق علاجها
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 11:05:00 مساءً

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أسباب رائحة التخمر المنبعثة من الفم وطرق علاجها
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*يمن برس - متابعات

قال خبير التغذية الألماني أوفه كنوب إن رائحة التخمر المنبعثة من الفم تشير إلى الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز (سكر الحليب).

وأوضح كنوب أن نقص إنزيم اللاكتاز يؤدي إلى وصول اللاكتوز إلى المعدة دون أن يتم هضمه، ويتعرض للتخمر بفعل بكتيريا الأمعاء، وخلال هذه العملية تنشأ غازات تؤدي إلى انبعاث رائحة تخمر من الفم، بالإضافة إلى الرائحة الكريهة للبراز.

ومن الأعراض الأخرى لعدم تحمل اللاكتوز الانتفاخ والغثيان وتقلصات البطن الشديدة والإسهال، خاصة بعد تناول منتجات الألبان، علمًا بأن اللاكتوز يختبئ في أغذية أخرى كالمخبوزات والآيس كريم.

وعلى أية حال يتعين استشارة الطبيب للتحقق من الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز من خلال اختبار تنفس. وفي حال التحقق من الإصابة ينبغي على المريض اللجوء إلى الأغذية الخالية من اللاكتوز، والتي باتت متوافرة بكثرة في الأسواق.




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خاص - يمن برس

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