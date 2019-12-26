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الحوثيون يعلنون انشقاق قائد عسكري بارز من قوات الجيش الوطني
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 11:30:00 مساءً

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الحوثيون يعلنون انشقاق قائد عسكري بارز من قوات الجيش الوطني
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*يمن برس - خاص
 أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، انشقاق ضابط كبير عن قوات الجيش الوطني وانضمامهم لها.

وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي في تدوينة على فيسبوك" إنه استقبل في العاصمة صنعاء“أركان حرب الكتيبة الثانية اللواء 143” بمأرب فوزي عبد ربه سعيد القاضي.

وأوضح أنه استقبل أيضاً كلاً من "اسماعيل ابراهيم مرشد الزايدي ونايف علي قائد قنذاع" بعد عودتهما من خطوط التماس بسلاحهما وفق قوله.

ومنتصف ديسمبر الجاري، أعلن الجيش الوطني انشقاق 17 عسكرياً عن مليشيا الحوثي بينهم ضباط برتبة عميد، بعد تمكنهم من الفرار من العاصمة صنعاء، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية.


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خاص - يمن برس

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