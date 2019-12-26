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الأمم المتحدة: 15 ألف لاجئ يمني في الأردن
الخميس, 26 ديسمبر, 2019 11:55:00 مساءً

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الأمم المتحدة: 15 ألف لاجئ يمني في الأردن
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*يمن برس - متابعة خاصة
قالت المفوضية السامية لدى الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين اليمنيين المسجلين في الأردن بلغ مع نهاية العام 2019 نحو 15 ألف يمني.

وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أن هناك 744795 لاجئا مسجلا في الأردن من بينهم حوالي 655 ألف سوري و67 ألف عراقي و15 ألف يمني و6 الاف سوداني و2500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية.

وأكدت المفوضية في بيان حول اللاجئين المسجلين في الاردن مع نهاية العام 2019، مواصلتها تقديم المعونة من أجل الحماية والصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل كسب العيش بين غيرها من الخدمات المقدمة للاجئين من جميع الجنسيات على مدار العام.


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خاص - يمن برس

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