الصفحة الرئيسية / يمنيون في المهجر / الأمم المتحدة: 15 ألف لاجئ يمني في الأردن

الأمم المتحدة: 15 ألف لاجئ يمني في الأردن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

قالت المفوضية السامية لدى الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين اليمنيين المسجلين في الأردن بلغ مع نهاية العام 2019 نحو 15 ألف يمني.



وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أن هناك 744795 لاجئا مسجلا في الأردن من بينهم حوالي 655 ألف سوري و67 ألف عراقي و15 ألف يمني و6 الاف سوداني و2500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية.



وأكدت المفوضية في بيان حول اللاجئين المسجلين في الاردن مع نهاية العام 2019، مواصلتها تقديم المعونة من أجل الحماية والصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل كسب العيش بين غيرها من الخدمات المقدمة للاجئين من جميع الجنسيات على مدار العام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت المفوضية السامية لدى الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين اليمنيين المسجلين في الأردن بلغ مع نهاية العام 2019 نحو 15 ألف يمني.وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أن هناك 744795 لاجئا مسجلا في الأردن من بينهم حوالي 655 ألف سوري و67 ألف عراقي و15 ألف يمني و6 الاف سوداني و2500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية.وأكدت المفوضية في بيان حول اللاجئين المسجلين في الاردن مع نهاية العام 2019، مواصلتها تقديم المعونة من أجل الحماية والصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل كسب العيش بين غيرها من الخدمات المقدمة للاجئين من جميع الجنسيات على مدار العام.







اليمن الاردن لاجئين



شارك الخبر أصدقاءك:



190

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







