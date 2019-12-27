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فياجرا طبيعية.. 10 أطعمة تعالج ضعف الانتصاب

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*يمن برس - متابعات

يلجأ البعض للحصول على علاقة زوجية سعيدة إلى تناول عقار "الفياجرا"، حتى بما يسببه من أضرار بصحة الإنسان، إلا أن هناك أطعمة قد تقوم بنفس الدور الذى تؤديه الفياجرا وربما بدرجة أفضل وبصورة لا تمثل أى ضرر على صحة الإنسان.



فيما يلى نستعرض أبرز هذه الأطعمة والتى تستحق بالفعل لقب "الفياجرا الطبيعية":

1- العسل:

يحتوى العسل على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة.



2- الشيكولاتة: أثبتت البحوث أن المرأة التى تتناول جرعة يومية من الشيكولاتة يكون لديها رغبة جنسية أكثر، فتحتوى الشيكولاتة على phenylethylamine التى تحفز من إنتاج هرمون السعادة والذى يفرز تلقائيا أثناء ممارسة الجنس، وتوجد تلك المادة بنسبة أكثر فى الشيكولاتة التى تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو والشكولاتة الغامقة.



3- الأفوكادو: غني بنسبة عالية من الدهون الغير مشبعة ونسبة قليلة جدا من الدهون المشبعة مما يجعله مفيد جدا لصحة القلب والشرايين وبالتالى يساعد على تدفق الدم للأعضاء التناسيلة.



4- اللوز: يعتبر اللوز من المحفزات الجنسية ويحتوى على العديد من الأملاح المعدنية الهامة للصحة الجنسية كالزنك والسلينيوم وفيتامين E.



5- الفراولة:

الفراولة غنية بحمض الفوليك أسيد ومجموعة فيتامين B.



6- المأكولات البحرية: يعتبر المحار أقوى المصادر للزنك المسؤول عن زيادة الرغبة الجنسية، بالإضافة للأنواع البحرية الأخرى الغنية بالأوميجا 3 والفسفور الذى يساعد على تنشيط الدورة الدموية.



7- الجرجير: يحتوى على العديد من الأملاح المعدنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والتى تمنع امتصاص بعض الملوثات البيئية التى تقلل الرغبة الجنسية.



8- التين: من أكثر أنواع الفواكه المثيرة للرغبة الجنسية، ويحتوى على نسبة عالية من الألياف الطبيعية المفيدة لصحة القلب والتدفق الدموى للأعضاء التناسلية.



9- الفواكه الحمضية: فهي غنية بفيتامين C وحمض الفوليك أسيد ومضادات الأكسدة وهى من أكثر الفواكه المفيدة لصحة الرجل وزيادة قدرته الجنسية.



10- الموز:يحتوى الموز على ألياف طبيعية بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الأملاح المعدنية، ويعتبر مصدر هام للبوتاسيوم والفسفور والماغنسيوم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يلجأ البعض للحصول على علاقة زوجية سعيدة إلى تناول عقار "الفياجرا"، حتى بما يسببه من أضرار بصحة الإنسان، إلا أن هناك أطعمة قد تقوم بنفس الدور الذى تؤديه الفياجرا وربما بدرجة أفضل وبصورة لا تمثل أى ضرر على صحة الإنسان.فيما يلى نستعرض أبرز هذه الأطعمة والتى تستحق بالفعل لقب "الفياجرا الطبيعية":1- العسل:يحتوى العسل على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة.2- الشيكولاتة: أثبتت البحوث أن المرأة التى تتناول جرعة يومية من الشيكولاتة يكون لديها رغبة جنسية أكثر، فتحتوى الشيكولاتة على phenylethylamine التى تحفز من إنتاج هرمون السعادة والذى يفرز تلقائيا أثناء ممارسة الجنس، وتوجد تلك المادة بنسبة أكثر فى الشيكولاتة التى تحتوى على نسبة عالية من الكاكاو والشكولاتة الغامقة.3- الأفوكادو: غني بنسبة عالية من الدهون الغير مشبعة ونسبة قليلة جدا من الدهون المشبعة مما يجعله مفيد جدا لصحة القلب والشرايين وبالتالى يساعد على تدفق الدم للأعضاء التناسيلة.4- اللوز: يعتبر اللوز من المحفزات الجنسية ويحتوى على العديد من الأملاح المعدنية الهامة للصحة الجنسية كالزنك والسلينيوم وفيتامين E.5- الفراولة:الفراولة غنية بحمض الفوليك أسيد ومجموعة فيتامين B.6- المأكولات البحرية: يعتبر المحار أقوى المصادر للزنك المسؤول عن زيادة الرغبة الجنسية، بالإضافة للأنواع البحرية الأخرى الغنية بالأوميجا 3 والفسفور الذى يساعد على تنشيط الدورة الدموية.7- الجرجير: يحتوى على العديد من الأملاح المعدنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والتى تمنع امتصاص بعض الملوثات البيئية التى تقلل الرغبة الجنسية.8- التين: من أكثر أنواع الفواكه المثيرة للرغبة الجنسية، ويحتوى على نسبة عالية من الألياف الطبيعية المفيدة لصحة القلب والتدفق الدموى للأعضاء التناسلية.9- الفواكه الحمضية: فهي غنية بفيتامين C وحمض الفوليك أسيد ومضادات الأكسدة وهى من أكثر الفواكه المفيدة لصحة الرجل وزيادة قدرته الجنسية.10- الموز:يحتوى الموز على ألياف طبيعية بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الأملاح المعدنية، ويعتبر مصدر هام للبوتاسيوم والفسفور والماغنسيوم.







طب صحة الجنس



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