اتحاد الكرة المصري ينفي إقامة مباراة السوبر في اليمن

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*يمن برس - متابعات

نفى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الشائعات المتداولة مؤخرا بخصوص إقامة مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في اليمن أو العراق، مشيرا في الوقت ذاته إلى تلقي عدة عروض لإقامة اللقاء في الخارج.

ويجمع السوبر المحلي بين الأهلي باعتباره بطل مسابقة الدوري المصري موسم 2018-2019، وغريمه التقليدي الزمالك باعتباره بطل الكأس في الموسم ذاته.

وأكد فضل في تصريحات تلفزيونية أن الاتحاد يبحث عن تحقيق الاستفادة المادية والتسويقية من المباراة حال إقامتها في أي بلد.

وأوضح عضو الحملة الخماسية أنه موكل من قبل اتحاد الكرة من أجل مناقشة مكان إقامة السوبر المحلي، على أن يتم عقد اجتماع ما بين الأعضاء لاتخاذ القرار النهائي.

وأتم "القرار النهائي للاتحاد المصري سيصدر خلال أيام بعد دراسة العروض التي تلقاها الاتحاد من عدة بلاد عربية".