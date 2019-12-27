"برا وبحرا وجوا".. حكومة طرابلس تطلب تدخلاً عسكرياً في ليبيا

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*يمن برس - متابعات

قال مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الخميس، إن حكومة فايز السراج طلبت رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري.

وأفاد المسؤول، حسب وكالة رويترز، بأن الدعم التركي الذي طلبه السراج يشمل دعما جويا وبريا وبحريا لصد تقدمات الجيش الوطني الليبي في العاصمة التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، رفضه التدخلات الخارجية في ليبيا، معبراً عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطيرة التي يشهدها هذا البلد.