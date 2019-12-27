 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / "برا وبحرا وجوا".. حكومة طرابلس تطلب تدخلاً عسكرياً في ليبيا
"برا وبحرا وجوا".. حكومة طرابلس تطلب تدخلاً عسكرياً في ليبيا
الجمعة, 27 ديسمبر, 2019 02:20:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
"برا وبحرا وجوا".. حكومة طرابلس تطلب تدخلاً عسكرياً في ليبيا
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات

 

قال مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الخميس، إن حكومة فايز السراج طلبت رسمياً من تركيا الحصول على دعم عسكري.

وأفاد المسؤول، حسب وكالة رويترز، بأن الدعم التركي الذي طلبه السراج يشمل دعما جويا وبريا وبحريا لصد تقدمات الجيش الوطني الليبي في العاصمة التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا استجابة لطلب من طرابلس في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، رفضه التدخلات الخارجية في ليبيا، معبراً عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطيرة التي يشهدها هذا البلد.


 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
290
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©