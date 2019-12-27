عراك بالأيدي وتبادل للكمات بين جنود روس وأميركيين في سوريا

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*يمن برس - متابعات

شهدت بلدة تل تمر في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، شجارا بين جنود روس وأميركيين، حسبما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادره.

وقال المرصد إن عددا من الجنود الأميركيين كانوا يتجولون في بلدة تل تمر برفقة مترجم لرصد آراء الأهالي، قبل مواجهة القوات الروسية.

وأشار المرصد إلى حدوث شجار بين الجنود الروس والأميركيين، تطوّر إلى الضرب والاشتباك بالأيدي.

وانسحبت القوات الأميركية من مناطق في شمالي سوريا قبيل عملية عسكرية شنتها أنقرة على مناطق سيطرة الأكراد قبل أشهر.

وأعادت القوات الأميركية نشر قواتها في مناطق حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد، مما جعلها على تماس مع قوات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري.

وتشن القوات الروسية والسورية منذ شهر حملة عنيفة على محافظة إدلب إحدى آخر المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال غربي سوريا.