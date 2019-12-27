الصفحة الرئيسية / علوم وتكنولوجيا / تعرف على الهاتف المذهل الأكثر مبيعاً في العالم

تعرف على الهاتف المذهل الأكثر مبيعاً في العالم

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعات

كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint عن الهاتف الأكثر مبيعاً على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019. وأشارت الشركة الى ان جهاز iPhone XR الذي تم اطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع، ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3 في المئة من حصة السوق، وتمكن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6 في المئة من مبيعات آيفون العالمية. وجاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعاً على مستوى العالم على الشكل التالي: iPhone XR Samsung Galaxy A10 Samsung Galaxy A50 Oppo A9 iPhone 11 Oppo A5s Samsung Galaxy A20 Oppo A5 Xiaomi Redmi A7 Huawei P30 وبحسب تحليل شركة Counterpoint فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض إلا انها تشير الى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل، لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك







تكنولوجيا هاتف ايفون



شارك الخبر أصدقاءك:



416

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







