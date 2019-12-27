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تعرف على الهاتف المذهل الأكثر مبيعاً في العالم
الجمعة, 27 ديسمبر, 2019 02:02:00 صباحاً

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تعرف على الهاتف المذهل الأكثر مبيعاً في العالم

*يمن برس - متابعات

 

كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint عن الهاتف الأكثر مبيعاً على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأشارت الشركة الى ان جهاز iPhone XR الذي تم اطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع، ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3 في المئة من حصة السوق، وتمكن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6 في المئة من مبيعات آيفون العالمية.

وجاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعاً على مستوى العالم على الشكل التالي:

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi A7

Huawei P30

وبحسب تحليل شركة Counterpoint فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض إلا انها تشير الى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل، لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.




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خاص - يمن برس

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