تعرف على مواصفات مفخرة الأرض ومعشوقة الملايين "تويوتا لاندكروزر 2020"

*يمن برس - متابعات

أعلنت الفطيم تويوتا مؤخراً عن وصول سيارة «تويوتا لاندكروزر 2020» إلى دولة الإمارات. ومع بيع أكثر من 10 ملايين مركبة من هذا الطراز، فإن «تويوتا» لم تخلد إلى الراحة، بل واصلت عملها الدؤوب وارتقت بأحدث طراز من «لاندكروزر» إلى آفاق جديدة، مؤكدة التزامها الثابت بالتطوير المستمر للمركبة التي تحمل عن جدارة لقب ملك جميع الطرقات، والمحافظة على مكانتها باعتبارها السيارة الرياضية متعددة الأغراض الأكفأ.وقد تمت إضافة تحديثات جديدة طالت التصميم الخارجي والداخلي على حد سواء؛ بحيث تعزز مكانة «لاندكروزر 2020» في صدارة فئتها. ويرسي الطراز الجديد معياراً لا مثيل له لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، مع تجهيزه بإمكانيات مميزة للسحب، وكفاءة في القيادة على الطرق الوعرة، ومزايا راحة رفيعة المستوى.

إذا كنت ترغب في التعرف على الفروق مابين نخسة التراث و بين النسخة العادية من السيارة ، فقد حصلت نسخة التراث على اطارات ذات تصميم مميز بمقاس 18 بوصة و تأتي هذه الاطارات برونزية و في الامام حصلت على شبك فريد مخصص لها فقط مع شعار شركة تويوتا ذو الشكل العتيق و المكحل لكي يتماشى مع لون السيارة الاسود ، و على جانبي السيارة فقد حصلت على شعار تويوتا لاندكروزر ذو تصميم كلاسيكي فاخر .

اما من الداخل فالسيارة تمتلك مقاعد ذات تصميم فاخر و عليها تطريز مميز و الذي يمتدد الى الصندوق الخلفي ، السيارة تأتي من الداخل بصفين فقط من المقاعد ذات خمسة مقاعد فقط و هذه المقاعد قابلة للتسخين و التبريد مع شاشة الملاحة في الوسط بمقاس 9 بوصة .

شركة تويوتا أعلنت بأن السيارة ستأتي بنسخة محرك أعلى من المعتاد ، تأتي نسخة لاندكروزر المتوفرة حاليا في السوق السعودي تأتي بثلاث خيارات المحرك حيث الاول سعة 4.0 لتر بعدد 6 سلندر ليعطي قوة 271 حصان و النسخة الثانية سعة 4.6 لتر بعدد 8 سلندر ليعطي قوة 304 حصان و النسخة الثالثة ديزل سعة 4.5 لتر بعدد 8 سلندر ليعطي قوة 232 حصان .

أما عن نسخة التراث فانها تمتلك محرك سعة 5.7 لتر بعدد 8 سلندر و الذي يعطي قوة 381 حصان و عزم الدوران 401 رطل قدم ذات دفع رباعي مع ناقل الحركة ذو 8 سرعات اوتوماتيكي .

وتتمتع لاندكروزر بتاريخ عريق حيث بدأ إنتاجها في 1951 كموديل تويوتا جيب BJ، ما يجعلها أقدم سيارة لتويوتا حالياً، مع بدء استخدام اسم “لاندكروزر” في 1954، ما يجعلها أقدم حتى من كراون التي بدأت في 1955 ومن كورولا التي انطلقت في 1966.