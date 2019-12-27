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شاهد.. مدرب كونغ فو يمشي على الماء "فيديو"
الجمعة, 27 ديسمبر, 2019 09:47:00 صباحاً

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شاهد.. مدرب كونغ فو يمشي على الماء "فيديو"
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*يمن برس - متابعات

تمكن معلم الكونغ فو، تشانغ شينتسيان، من المشي والقفز على مياه بسرعة خاطفة بعد 18 عاما من ممارسة تمارين شاقة.

وتعلم تشانغ (28 عاما) الكونغ فو منذ الطفولة، وعمل ممثلا بديلا في ممارسة الكونغ فو في أفلام الإثارة وجمع مهاراته وخبرته لخلق ما وصفه بـ "أسلوب الكونغ فو السهل".

وحسب قوله، فإن لاعبي رياضة الكونغ فو يتمتعون بقدرة جيدة على القفز والمرونة وتناغم الجسم، إذ خلق تشانغ حركات جديدة من خلال جمع مهارات الكونغ فو الأساسية.


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خاص - يمن برس

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