الصفحة الرئيسية / طب وصحة / ماذا يحصل لجسمك عند تناول اللب الأبيض؟ فوائد لن تتوقعها للجنس والمناعة

ماذا يحصل لجسمك عند تناول اللب الأبيض؟ فوائد لن تتوقعها للجنس والمناعة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

يمتلك اللب الأبيض العديد من الفوائد الصحية التي تتعلق بالحفاظ على صحة القلب والحماية من السرطان، فما هو؟ وما هي فوائده الأخرى؟



لطالما ارتبطت بذور القرع أو اللب الأبيض بالعديد من الفوائد الصحية الضرورية للجسم، وخاصة بتحسين صحة القلب والبروستاتا والحماية من بعض أنواع السرطان، فما هو اللب الأبيض؟



تتخذ بذور اللب الأبيض الشكل البيضاوي، ويستخرج من نبات القرع وتعتمد درجة لونه غالبا على مصدر النبتة المأخوذ منه، وهي تعتبر بذور قابلة للأكل نظرا لفوائدها الصحية الكبيرة.



يشيع استخدام اللب الابيض كثيرا في البلدان العربية كنوع من المسليات الشهية، وتعتبر الصين اولى البلاد التي اكتشفت اللب الأبيض يليها الهند وروسيا والمكسيك.



فوائد اللب الأبيض



تتعدد الفوائد الصحية التي يستطيع اللب الأبيض تقديمها لك بمجرد استهلاك كمية قليلة، ومنها:



تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة والرئة والبروستاتا وسرطان القولون والثدي.

تحسين صحة البروستاتا والتضخم الحميد لها.

يساهم المغنيسيوم الموجود في اللب الأبيض بالسيطرة على ضغط الدم والحد من الاصابة بأمراض القلب والحفاظ على صحة العظام وتنظيم مستويات السكر في الدم.

.الحفاظ على صحة القلب بسبب وجود مضادات الاكسدة والزنك والمغنيسيوم والأحماض الدهنية، بالتالي يقلل من ارتفاع ضغط الدم.

خيار جيد للأشخاص المصابين بالسكري نظرا لدوره الكبير في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيمها.

تعد بذور اللب الأبيض مصدرا مهما للالياف مما يحسن من أداء الجهاز الهضمي.

تحسين نوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال، بحيث تنخفض جودة الحيوانات المنوية بانخفاض مستوى الزنك، ويعتبر اللب الأبيض أحد أعلى الأغذية احتواء له.

إذا كنت ممن يجدون صعوبة في النوم فإن بذور اللب الأبيض سوف تساعدك في تجاوز ذلك بسبب احتواءها على الحمض الأميني التربتوفان الذي يعزز الشعور بالراحة والنوم.

تعزيز المناعة

يساعد أيضا في خسارة الوزن عن طريق تعزيز شعور الشبع لديك.

القيمة الغذائية الخاصة باللب الأبيض.

وتحتوي الحصة الواحدة من اللب الأبيض (28) غرام على:

151 سعرة حرارية

1.7غرام من الألياف

5 غرام من الكربوهيدرات

7 غرام من البروتين

13 غرام من الدهون

بالاضافة الى الكثير من العناصر الغذائية كالحديد والزنك والنحاس والفسفور والمنغنيز وفيتامين ك والبوتاسيوم والفولات.



أضرار تناول اللب الابيض

على الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها اللب الابيض الا ان هناك بعض الاثار الجانبية التي ينبغي الحذر منها:

يحتوي على سعرات حرارية عالية، الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن

يعتبر خيار غير جيد للأشخاص المصابين بالإسهال نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الألياف

قد يسبب الولادة المبكرة للمرأة الحامل في حالة الإفراط في تناوله.

يعتقد البعض بأنه يؤثر على الصحة الجنسية للرجل ويؤخر من سرعة القذف لديه.

الإفراط في تناول اللب الأبيض المملح قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



كيف يمكنك اضافة اللب الأبيض إلى نظامك الغذائي؟

يمكنك إضافة اللب الى الأبيض إلى أي شيء تقريبا ابتداء من:

جميع أنواع السلطات والخضار المطبوخة الشوربات

جميع انواع المخبوزات

دقيق الشوفان أو حبوب الإفطار الكاملة

يمكنك أيضا صنع زبدة اللب الأبيض واضافتها للعصائر والحلويات بمختلف أنواعها

بكل بساطة تستطيع أكلها نيئة كوجبة خفيفة بدون اضافة الملح.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يمتلك اللب الأبيض العديد من الفوائد الصحية التي تتعلق بالحفاظ على صحة القلب والحماية من السرطان، فما هو؟ وما هي فوائده الأخرى؟لطالما ارتبطت بذور القرع أو اللب الأبيض بالعديد من الفوائد الصحية الضرورية للجسم، وخاصة بتحسين صحة القلب والبروستاتا والحماية من بعض أنواع السرطان، فما هو اللب الأبيض؟تتخذ بذور اللب الأبيض الشكل البيضاوي، ويستخرج من نبات القرع وتعتمد درجة لونه غالبا على مصدر النبتة المأخوذ منه، وهي تعتبر بذور قابلة للأكل نظرا لفوائدها الصحية الكبيرة.يشيع استخدام اللب الابيض كثيرا في البلدان العربية كنوع من المسليات الشهية، وتعتبر الصين اولى البلاد التي اكتشفت اللب الأبيض يليها الهند وروسيا والمكسيك.فوائد اللب الأبيضتتعدد الفوائد الصحية التي يستطيع اللب الأبيض تقديمها لك بمجرد استهلاك كمية قليلة، ومنها:تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة والرئة والبروستاتا وسرطان القولون والثدي.تحسين صحة البروستاتا والتضخم الحميد لها.يساهم المغنيسيوم الموجود في اللب الأبيض بالسيطرة على ضغط الدم والحد من الاصابة بأمراض القلب والحفاظ على صحة العظام وتنظيم مستويات السكر في الدم..الحفاظ على صحة القلب بسبب وجود مضادات الاكسدة والزنك والمغنيسيوم والأحماض الدهنية، بالتالي يقلل من ارتفاع ضغط الدم.خيار جيد للأشخاص المصابين بالسكري نظرا لدوره الكبير في خفض مستويات السكر في الدم وتنظيمها.تعد بذور اللب الأبيض مصدرا مهما للالياف مما يحسن من أداء الجهاز الهضمي.تحسين نوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال، بحيث تنخفض جودة الحيوانات المنوية بانخفاض مستوى الزنك، ويعتبر اللب الأبيض أحد أعلى الأغذية احتواء له.إذا كنت ممن يجدون صعوبة في النوم فإن بذور اللب الأبيض سوف تساعدك في تجاوز ذلك بسبب احتواءها على الحمض الأميني التربتوفان الذي يعزز الشعور بالراحة والنوم.تعزيز المناعةيساعد أيضا في خسارة الوزن عن طريق تعزيز شعور الشبع لديك.القيمة الغذائية الخاصة باللب الأبيض.وتحتوي الحصة الواحدة من اللب الأبيض (28) غرام على:151 سعرة حرارية1.7غرام من الألياف5 غرام من الكربوهيدرات7 غرام من البروتين13 غرام من الدهونبالاضافة الى الكثير من العناصر الغذائية كالحديد والزنك والنحاس والفسفور والمنغنيز وفيتامين ك والبوتاسيوم والفولات.أضرار تناول اللب الابيضعلى الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها اللب الابيض الا ان هناك بعض الاثار الجانبية التي ينبغي الحذر منها:يحتوي على سعرات حرارية عالية، الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزنيعتبر خيار غير جيد للأشخاص المصابين بالإسهال نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الأليافقد يسبب الولادة المبكرة للمرأة الحامل في حالة الإفراط في تناوله.يعتقد البعض بأنه يؤثر على الصحة الجنسية للرجل ويؤخر من سرعة القذف لديه.الإفراط في تناول اللب الأبيض المملح قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.كيف يمكنك اضافة اللب الأبيض إلى نظامك الغذائي؟يمكنك إضافة اللب الى الأبيض إلى أي شيء تقريبا ابتداء من:جميع أنواع السلطات والخضار المطبوخة الشورباتجميع انواع المخبوزاتدقيق الشوفان أو حبوب الإفطار الكاملةيمكنك أيضا صنع زبدة اللب الأبيض واضافتها للعصائر والحلويات بمختلف أنواعهابكل بساطة تستطيع أكلها نيئة كوجبة خفيفة بدون اضافة الملح.







اللب فوائد صحة



شارك الخبر أصدقاءك:



1379

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







