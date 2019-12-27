الصفحة الرئيسية / ثقافة وفن / حقائق جديدة.. الفنان الراحل هيثم أحمد زكي اتهم بجريمة قتل قبل وفاته!

حقائق جديدة.. الفنان الراحل هيثم أحمد زكي اتهم بجريمة قتل قبل وفاته!

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات



على الرغم من مرور فترة لا بأس بها على وفاة الفنان الراحل، هيثم أحمد زكي، فإنه بين الحين والآخر تتوضح تفاصيل جديدة عن حياته لم تكن معروضة على الملأ.



الجديد اليوم موقف تعرض له الراحل اضطره للاختفاء مدة عام كامل، بحسب ما روته فنانة مصرية شهيرة.



في التفاصيل، وفي تصريح للفنانة عفاف شعيب، نقله عنها إعلامي مصري، كشفت فيه أن الراحل هيثم أحمد زكي اضطر للاختفاء عاما كاملا أثناء فترة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بعد أن اتهم بجريمة قتل، إثر سرقة مسدسه.



"مسدس مسروق"

وأوضحت شعيب، أن الراحل كان يملك مسدساً ورثه عن والده الفنان الراحل أحمد زكي، سُرِق منه في فترة ثورة يناير، ونفذت به جريمة قتل في صعيد مصر.



إثر الحادثة، رفعت قضية ضد هيثم أحمد زكي، وهو ما اضطره للبقاء متخفياً حتى يتم القبض على الجاني الحقيقي.



وأضافت عفاف أنه تم بالفعل القبض على القاتل الحقيقي، كما تمت تبرئة هيثم أحمد زكي من تهمة القتل، وعاد للظهور مجدداً على الساحة الفنية.



يذكر أن هيثم أحمد زكي كان توفي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن 35 عاماً، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها فترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.



وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل/ نيسان 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، عندما استكمل تصوير ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك على الرغم من مرور فترة لا بأس بها على وفاة الفنان الراحل، هيثم أحمد زكي، فإنه بين الحين والآخر تتوضح تفاصيل جديدة عن حياته لم تكن معروضة على الملأ.الجديد اليوم موقف تعرض له الراحل اضطره للاختفاء مدة عام كامل، بحسب ما روته فنانة مصرية شهيرة.في التفاصيل، وفي تصريح للفنانة عفاف شعيب، نقله عنها إعلامي مصري، كشفت فيه أن الراحل هيثم أحمد زكي اضطر للاختفاء عاما كاملا أثناء فترة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بعد أن اتهم بجريمة قتل، إثر سرقة مسدسه."مسدس مسروق"وأوضحت شعيب، أن الراحل كان يملك مسدساً ورثه عن والده الفنان الراحل أحمد زكي، سُرِق منه في فترة ثورة يناير، ونفذت به جريمة قتل في صعيد مصر.إثر الحادثة، رفعت قضية ضد هيثم أحمد زكي، وهو ما اضطره للبقاء متخفياً حتى يتم القبض على الجاني الحقيقي.وأضافت عفاف أنه تم بالفعل القبض على القاتل الحقيقي، كما تمت تبرئة هيثم أحمد زكي من تهمة القتل، وعاد للظهور مجدداً على الساحة الفنية.يذكر أن هيثم أحمد زكي كان توفي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عن 35 عاماً، حيث تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها فترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل/ نيسان 1984، وهو ابن الممثل الراحل أحمد زكي والممثلة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، عندما استكمل تصوير ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.







الفنان الراحل هيثم أحمد زكي تهمة قتل



شارك الخبر أصدقاءك:



181

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







