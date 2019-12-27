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تعهد حكومي بالاهتمام بالفنان السنيدار ومقترحه الوطني للحفاظ على الأغنية اليمنية

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*يمن برس - متابعة خاصة



تعهدت الحكومة اليمنية بالعمل على حل مشكلة الصفة الدبلوماسية والإقامة لفنان اليمن الكبير أحمد السنيدار في مصر بما يليق به وبمكانته وتاريخه الفني.



جاء ذلك خلال زيارة دماج للفنان السنيدار بمقر إقامته بالقاهرة للاطمئنان على صحته ومناقشة مشكلة إقامته الدبلوماسية، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.



ورحب الوزير بمقترح السنيدار لعمل مشروع وطني للحفاظ على الاغنية اليمنية وتوثيقها.



ويعد الفنان أحمد السنيدار أحد أعمدة الفن اليمني الأصيل والذي بدأ مسيرته الفنية منذ منتصف؛ خمسينيات القرن الماضي وقدم على مدى سنوات طويلة تشكيلة واسعة من الأغاني والأناشيد الوطنية والثورية والتي مازال صداها يردد إلى الآن من قبل الجيل الحالي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعهدت الحكومة اليمنية بالعمل على حل مشكلة الصفة الدبلوماسية والإقامة لفنان اليمن الكبير أحمد السنيدار في مصر بما يليق به وبمكانته وتاريخه الفني.جاء ذلك خلال زيارة دماج للفنان السنيدار بمقر إقامته بالقاهرة للاطمئنان على صحته ومناقشة مشكلة إقامته الدبلوماسية، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.ورحب الوزير بمقترح السنيدار لعمل مشروع وطني للحفاظ على الاغنية اليمنية وتوثيقها.ويعد الفنان أحمد السنيدار أحد أعمدة الفن اليمني الأصيل والذي بدأ مسيرته الفنية منذ منتصف؛ خمسينيات القرن الماضي وقدم على مدى سنوات طويلة تشكيلة واسعة من الأغاني والأناشيد الوطنية والثورية والتي مازال صداها يردد إلى الآن من قبل الجيل الحالي.







تعهد حكومي الفنان السنيدار الوزير دماج



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