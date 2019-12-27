فنان شهير ينهي حياته انتحارًا ويترك رسالة محزنة "صور"

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*يمن برس - متابعة خاصة

شهدت مدينة مومباي الهندية، واقعة مؤسفة يوم أمس الخميس، عندما أقدم الممثل الشهير في بوليود “كوشال البنجابية”، على الانتحار منهيًا حياته بسبب الاكتئاب.



الممثل صاحب الأعوام الـ37 لم يشأ أن يغادر الحياة دون ترك رسالة لابنه، وعُثر على جثته بعد خطه الرسالة مطروحة داخل شقته بالمدينة الهندية الشهيرة.



وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن ” البنجابية “، كان يعاني من الإكتئاب.



وكتب في رسالته أنه يكرس نصف تركاته لابنه كيان البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونصفها الثاني يمنح لشقيقته ووالديه.



واشتهر الممثل المنتحر بالفوز بالنسخة الهندية من توتال ويوت.



وقالت السلطات الهندية إنها لم تعثر على أي شيء مشبوه في المنزل تفيد بانتحاره، وقد قدمت تقريرًا عن الوفاة العرضية.

















للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شهدت مدينة مومباي الهندية، واقعة مؤسفة يوم أمس الخميس، عندما أقدم الممثل الشهير في بوليود “كوشال البنجابية”، على الانتحار منهيًا حياته بسبب الاكتئاب.الممثل صاحب الأعوام الـ37 لم يشأ أن يغادر الحياة دون ترك رسالة لابنه، وعُثر على جثته بعد خطه الرسالة مطروحة داخل شقته بالمدينة الهندية الشهيرة.وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن ” البنجابية “، كان يعاني من الإكتئاب.وكتب في رسالته أنه يكرس نصف تركاته لابنه كيان البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونصفها الثاني يمنح لشقيقته ووالديه.واشتهر الممثل المنتحر بالفوز بالنسخة الهندية من توتال ويوت.وقالت السلطات الهندية إنها لم تعثر على أي شيء مشبوه في المنزل تفيد بانتحاره، وقد قدمت تقريرًا عن الوفاة العرضية.







فنان شهير بوليود الهند انتحار



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