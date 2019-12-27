 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / السعودية تصدر بيانا يحسم احتفالها برأس السنة الميلادية
السعودية تصدر بيانا يحسم احتفالها برأس السنة الميلادية
الجمعة, 27 ديسمبر, 2019 09:10:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
السعودية تصدر بيانا يحسم احتفالها برأس السنة الميلادية
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
أصدرت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، بيانا حسمت فيه حقيقة احتفالها برأس السنة الميلادية. وفي البيان الذي نشرته الهيئة العامة للترفيه السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر"، نفت بصورة كاملة ترخيصها للاحتفال برأس السنة الميلادية في العاصمة الرياض. وقالت الهيئة: "تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، التي تم تداول إعلانها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي". واضافت الهيئة: "تؤكد الهيئة أنه تم منع المنظم والرفع لإماراة منطقة الرياض، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه". جاء هذا البيان بعد عدة تقارير تناولت موضوع استضافة الرياض لأول مرة في تاريخها احتفالا برأس السنة الميلادية.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
760
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©