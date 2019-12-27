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السعودية تصدر بيانا يحسم احتفالها برأس السنة الميلادية

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*يمن برس - متابعات

أصدرت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، بيانا حسمت فيه حقيقة احتفالها برأس السنة الميلادية. وفي البيان الذي نشرته الهيئة العامة للترفيه السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر"، نفت بصورة كاملة ترخيصها للاحتفال برأس السنة الميلادية في العاصمة الرياض. وقالت الهيئة: "تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، التي تم تداول إعلانها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي". واضافت الهيئة: "تؤكد الهيئة أنه تم منع المنظم والرفع لإماراة منطقة الرياض، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه". جاء هذا البيان بعد عدة تقارير تناولت موضوع استضافة الرياض لأول مرة في تاريخها احتفالا برأس السنة الميلادية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، بيانا حسمت فيه حقيقة احتفالها برأس السنة الميلادية. وفي البيان الذي نشرته الهيئة العامة للترفيه السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر"، نفت بصورة كاملة ترخيصها للاحتفال برأس السنة الميلادية في العاصمة الرياض. وقالت الهيئة: "تود الهيئة العامة للترفيه الإشارة إلى أنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، التي تم تداول إعلانها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي". واضافت الهيئة: "تؤكد الهيئة أنه تم منع المنظم والرفع لإماراة منطقة الرياض، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه". جاء هذا البيان بعد عدة تقارير تناولت موضوع استضافة الرياض لأول مرة في تاريخها احتفالا برأس السنة الميلادية.







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