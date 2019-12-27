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دراسة: الوزن الزائد يساعد على محاربة السرطان
الجمعة, 27 ديسمبر, 2019 09:30:00 مساءً

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دراسة: الوزن الزائد يساعد على محاربة السرطان
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*يمن برس - متابعات

أظهرت نتائج دراسة استرالية أن الوزن الزائد يمكن أن ينعكس إيجابا على مكافحة مرض السرطان.

وقام فريق علماء في جامعة فليندرز الأسترالية أن بتحليل نتائج التجارب السريرية للعقار "أتيزولوزوماب"، والذي يستخدم في علاج سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة.

ووفقا لصحيفة "يورك أليرت" العلمية أكدت نتائج الدراسة أن زيادة كتلة الجسم تساهم في تحسين حساسية المريض للعلاج، الأمر الذي ينفي حقيقة أن زيادة الوزن والسمنة تزيد من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة.

وسبق أن أفادت منظمة الصحة العالمية أن 2.8 مليون شخص يموتون كل عام بسبب زيادة الوزن أو السمنة، والتي تسبب زيادة في ضغط الدم والكوليسترول ومقاومة الأنسولين، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وداء السكري




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خاص - يمن برس

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