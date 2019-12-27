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رسالة حب وسلام من الفنان القدير أيوب طارش لليمنيين
الجمعة, 27 ديسمبر, 2019 09:50:00 مساءً

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رسالة حب وسلام من الفنان القدير أيوب طارش لليمنيين
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*يمن برس - متابعات

أعلن الفنان الكبير أيوب طارش عبسي عن عمل جديد قادم له سيرى النور قريباً، وذلك بعد انقطاع لعدة أعوام.

 

وقال أيوب طارش في حوار مع موقع الجزيرة نت إن العمل الجديد  “عبارة عن فيديو كليب وعنوانه "شعارنا إنسانية"، وهو يحمل رسالة حب وتسامح وتعايش بين الأمم ونبذ الحروب والعنف والاقتتال، ويحاكي ما يعيشه وطننا اليمن حاليا والكثير من الشعوب العربية في المنطقة والعالم، وأتمنى أن يجد طريقه للجميع حتى نعيش بحب وسلام وأمان”.

وأشار إلى أن هذا هو أول عمل على شكل كليب مصور ينفذه مكتبه بالكامل ويحمل اسم “مكتب الفنان أيوب طارش للإنتاج الفني والإعلامي”، وبذلك ستكون كامل حقوق العمل محفوظة لدى المكتب، وقد جرى التسجيل في إستديوهات القاهرة وتمت عملية التصوير والإنتاج في اليمن.




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خاص - يمن برس

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