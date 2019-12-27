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انهيار جنوني للدولار في صنعاء وصعود مستمر في عدن (أسعار الصرف)
الجمعة, 27 ديسمبر, 2019 10:30:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصلت أسعار صرف الريال اليمني تحسنها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء اليوم الجمعة فيما لايزال سعر الريال منخفضاً في عدن.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 561 ريال
بيع: 565 ريال
الريال السعودي
شراء: 148 ريال
بيع: 149 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 604 ريال
بيع: 608 ريال
الريال السعودي
شراء: 159 ريال
بيع: 159.5 ريال
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