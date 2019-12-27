 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / رد ناري من وكيل محافظة المهرة على دعوات الانتقالي لطرد الميسري من الغيضة
رد ناري من وكيل محافظة المهرة على دعوات الانتقالي لطرد الميسري من الغيضة
الجمعة, 27 ديسمبر, 2019 11:03:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
رد ناري من وكيل محافظة المهرة على دعوات الانتقالي لطرد الميسري من الغيضة
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة

اتهم وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر كلشات المجلي الانتقالي الجنوبي ومليشياته المسلحة بالتخطيط لإنقلاب جديد في محافظة المهرة (شرقي البلاد) بدعم إماراتي.

وقال كلشات في بيان صحفي اليوم الجمعة "أنه في الوقت الذي نتطلع فيه لتنفيذ فعلي لاتفاق الرياض وعودة الشرعية الى العاصمة المؤقتة عدن وتشكيل الحكومة، نتفاجئ بترتيبات لإنقلاب جديد في محافظة المهرة وتحركات لإثارة أعمال الشغب والصراع المسلح لزعزعة الأمن والاستقرار يقوم بها ما يسمى انتقالي المهرة".

وأكد كلشات في بيانه "إن محافظة المهرة ترحب بجميع رجال الدولة والشرعية وستستقبلهم بكل رحابة صدر بل أن المحافظة رحبت بانعقاد مجلس النواب" مشيرا إلى "أن أي أصوات تحاول النيل من الشرعية أو من قيادات الشرعية ومنهم وزير الداخلية أحمد الميسري، هي أصوات نشاز لا تمثل أبناء المهرة المحافظة المسالمة التي فشلت فيها مشاريع الإمارات التخريبية والتي تحارل عبر أدواتها التي أحرقت عدن وتمردت على الدولة ونشرت الفوضى فيها تكرار العملية في المهرة".


وأضاف: "أن محافظة المهرة لن تكون لقمة سائغة لمشاريع الإمارات، بل سوف تفشل في مشاريعهم ولن تكون المهرة ارض صالحة للمشاريع العنصرية، والمناطقية والتمزيق والاحتراب والتمرد إن ابناء محافظة المهرة ورجال الأمن والجيش وقبائل المهرة لن يسمحوا بهذه التحركات وسيقف الجميع سدا منيعا ضد كل من يريد إثارة الفوضى والتخريب وإقلاق السكينة العامة لأبناء المهرة".

وتابع: "نؤكد ونهيب بالجميع أن أمن المهرة مسئولية الجميع وندعوهم للوقوف صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المهرة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي دعا في وقت سابق اليوم أنصاره في محافظة المهرة إلى تظاهرات واحتجاجات يوم الثلاثاء القادم للمطالبة بطرد وزير الداخلية الميسري من المحافظة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
575
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©