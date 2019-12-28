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القبض على 35 ألف يمني حاولوا التسلل عبر الحدود إلى السعودية

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت السلطات السعودية ضبط أكثر من 35 ألف يمني خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، ضمن الحملات الميدانية المشتركة، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة والمستمرة منذ عامين.





وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، إن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (80302) شخص، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى.



وأوضحت أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (4405989) مخالفاً، منهم (3444531) مخالفاً لنظام الإقامة، و(675730) مخالفاً لنظام العمل، و(285728) مخالفاً لنظام أمن الحدود.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت السلطات السعودية ضبط أكثر من 35 ألف يمني خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، ضمن الحملات الميدانية المشتركة، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة والمستمرة منذ عامين.وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، إن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (80302) شخص، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى.وأوضحت أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (4405989) مخالفاً، منهم (3444531) مخالفاً لنظام الإقامة، و(675730) مخالفاً لنظام العمل، و(285728) مخالفاً لنظام أمن الحدود.







السعودية يمنيين الحدود



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