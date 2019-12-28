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«تدمير ذاتي».. الكشف عن تحديث مفاجئ بـ«واتساب»
السبت, 28 ديسمبر, 2019 12:30:00 صباحاً

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«تدمير ذاتي».. الكشف عن تحديث مفاجئ بـ«واتساب»
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*يمن برس - متابعات

كشفت موقع “جي إس إم آرينا” التقني، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتساب”، بصدد طرح تحديث جديد سيحمل مفاجآت مذهلة، أبرزها مسح الرسائل بواسطة تحديد موعد معين من المستخدم لتدميرها ذاتياً.

وأوضح الموقع، أن “واتساب” قرّرت أن تضيف فكرة “رسائل التدمير الذاتي أو منتهية الصلاحية” في المحادثات الجماعية لأول مرة في تاريخها، مشيرة إلى أن تلك الميزة ستكون متاحة حالياً في نسخة “البيتا” عبر نظام تشغيل “أندرويد”.

ويسمح تحديث “واتساب” الجديد بإضافة صلاحية للرسالة يتم بعدها مسح الرسالة بصورة تلقائية بعد فترة زمنية يحددها المستخدم؛ إما بعد ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

وتهدف تلك الميزة عبر “واتساب” لمنع المحادثات الجماعية من تداول رسائل ذات سعة تخزينية أكبر مما يسمح به الهاتف الذكي، كما أنها تسمح أيضًا باختفاء رسائل حساسة لا يرغب المستخدم في بقائها متاحة لفترة أطول تسمح لأي غرباء أو متطفلين بالاطلاع عليها.




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خاص - يمن برس

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