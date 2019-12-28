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مفعول سحري للحلبة يخلصك من الشيب وهذه الطريقة

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*يمن برس - متابعات

تحتوي الحلبة على الأحماض الامينية والليستين (مادة دهنية) ما يساعد على منع تطور ظهور الشيب في الشعر، ويساعد على تحفيز بصيلات الشعر ومنع تحولها إلى اللون الأبيض، و تزداد فعالية بذور الحلبة في علاج الشيب نهائيا، باضافة الحلبة إلى احدى الوصفات التالية.



الحلبة و زيت جوز الهند



يتميز زيت جوز الهند بأنه غنى بالفيتامينات والكربوهيدرات التى تساعد على منع تطور ظهور الشيب، وتحضر هذه الوصفة بتسخين نصف كوب من زيت جوز الهند على النار، ثم اضافة ربع كوب من بذور الحلبة إليه و تركهما على النار لمدة من 8 إلى 10 دقائق، ثم يترك الخليط حتى يصبح دافئا و يتم تصفية زيت جوز الهند من بذور الحلبة، و يوضع على الشعر مع التدليك من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، و يترك على الشعر لمدة ثلاث ساعات قبل غسله.



الحلبة و زيت السمسم و الجزر



تحضر هذه الوصفة بخلط 100 مل من زيت السمسم و عصير الجزر و 50 مل من مسحوق بذور الحلبة في زجاجة أو أي وعاء محكم، و تترك هذه الوصفة في الشمس لمدة 21 يوما، ثم تطبق هذه الوصفة على فروة الرأس و الشعر مع التدليك لعدة دقائق، و تفيد المداومة على استخدام هذه الوصفة في استرجاع اللون الطبيعي للشعر.



الحلبة و زيت الزيتون و العسل



تحضر هذه الوصفة بخلط 150 غرام من الحلبة في لتر من الماء لمدة 3 دقائق و يضاف اليها 3 ملاعق كبيرة من عسل النحل الطبيعي و 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون و ملعقة من الخل، ثم تبرد الوصفة و توضع على شيب الشعر و فروة الرأس مع التدليك المستمر، و تترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الدافيء.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تحتوي الحلبة على الأحماض الامينية والليستين (مادة دهنية) ما يساعد على منع تطور ظهور الشيب في الشعر، ويساعد على تحفيز بصيلات الشعر ومنع تحولها إلى اللون الأبيض، و تزداد فعالية بذور الحلبة في علاج الشيب نهائيا، باضافة الحلبة إلى احدى الوصفات التالية.الحلبة و زيت جوز الهنديتميز زيت جوز الهند بأنه غنى بالفيتامينات والكربوهيدرات التى تساعد على منع تطور ظهور الشيب، وتحضر هذه الوصفة بتسخين نصف كوب من زيت جوز الهند على النار، ثم اضافة ربع كوب من بذور الحلبة إليه و تركهما على النار لمدة من 8 إلى 10 دقائق، ثم يترك الخليط حتى يصبح دافئا و يتم تصفية زيت جوز الهند من بذور الحلبة، و يوضع على الشعر مع التدليك من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، و يترك على الشعر لمدة ثلاث ساعات قبل غسله.الحلبة و زيت السمسم و الجزرتحضر هذه الوصفة بخلط 100 مل من زيت السمسم و عصير الجزر و 50 مل من مسحوق بذور الحلبة في زجاجة أو أي وعاء محكم، و تترك هذه الوصفة في الشمس لمدة 21 يوما، ثم تطبق هذه الوصفة على فروة الرأس و الشعر مع التدليك لعدة دقائق، و تفيد المداومة على استخدام هذه الوصفة في استرجاع اللون الطبيعي للشعر.الحلبة و زيت الزيتون و العسلتحضر هذه الوصفة بخلط 150 غرام من الحلبة في لتر من الماء لمدة 3 دقائق و يضاف اليها 3 ملاعق كبيرة من عسل النحل الطبيعي و 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون و ملعقة من الخل، ثم تبرد الوصفة و توضع على شيب الشعر و فروة الرأس مع التدليك المستمر، و تترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الدافيء.







صحة الشيب الحلبة



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