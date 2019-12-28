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مركز الأرصاد يحذر من الصقيع وينبه باتخاذ الإجراءات اللازمة
السبت, 28 ديسمبر, 2019 12:05:00 مساءً

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مركز الأرصاد يحذر من الصقيع وينبه باتخاذ الإجراءات اللازمة
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*يمن برس - خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين أثناء الفترات الليلية من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر في محافظات، ذمار، البيضاء، عمران و صنعاء. 

ونبه المركز في نشرته الجوية التي صدرت قبل قليل وحصل "يمن برس" على نسخة منها المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة من احتمالية  تشكل الصقيع في المناطق آنفة الذكر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد طقسًا  باردًا إلى شديد البرودة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية وباردًا نسبيا على الصحاري والهضاب الداخلية مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء من ذمار، والبيضاء، وعمران و صنعاء أثناء الصباح الباكر.


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خاص - يمن برس

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