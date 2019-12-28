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"العميد الكازمي" يصل محافظة أبين على رأس قوة عسكرية كبيرة

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مدير أمن أبين

*يمن برس -أبين

وصل مدير أمن محافظة أبين، العميد علي الذيب الكازمي، إلى مدينة شقرة الساحلية، على رأس قوة عسكرية كبيرة.



وقالت مصادر عسكرية، إن الكازمي وصل إلى بلدة شقرة قادمًا من محافظة المهرة برفقة قوة عسكرية كبيرة تضم ضباطا وجنودا من إدارة أمن أبين.



وهذه هي المرة الأولى، التي يعود فيها المسؤول الأمني الأول في المحافظة، منذ مغادرته محافظة أبين عقب المواجهات العسكرية مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس وسبتمبر.



وكان العميد الكازمي، قد غادر المحافظة بعد إصابته بإصابة طفيفة في القصف الإماراتي الذي استهدف قوات الجيش أثناء تقدمها صوب مدينة عدن في أواخر أغسطس الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصل مدير أمن محافظة أبين، العميد علي الذيب الكازمي، إلى مدينة شقرة الساحلية، على رأس قوة عسكرية كبيرة.وقالت مصادر عسكرية، إن الكازمي وصل إلى بلدة شقرة قادمًا من محافظة المهرة برفقة قوة عسكرية كبيرة تضم ضباطا وجنودا من إدارة أمن أبين.وهذه هي المرة الأولى، التي يعود فيها المسؤول الأمني الأول في المحافظة، منذ مغادرته محافظة أبين عقب المواجهات العسكرية مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في أغسطس وسبتمبر.وكان العميد الكازمي، قد غادر المحافظة بعد إصابته بإصابة طفيفة في القصف الإماراتي الذي استهدف قوات الجيش أثناء تقدمها صوب مدينة عدن في أواخر أغسطس الماضي.







الكازيمي أبين قوة عسكرية



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