صحفية سعودية تقترح على عيدروس الزبيدي بناء جدار عازل بين شمال اليمن وجنوبه فكان رده غير متوقع!
*يمن برس -متابعة خاصة
قالت الصحفية السعودية نورا المطيري إنها اقترحت على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي بناء جدار عازل بين شمال اليمن وجنوبه، لكن الزبيدي رفض ذلك.
وأضافت المطيري على تويتر "قلت للقائد عيدروس الزبيدي لماذا لا تقدم فكرة بناء جدار عازل بين الشمال والجنوب، كما فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب؟".
وأشارت إلى أن الزبيدي لم يتفاعل مع المقترح، وقال "نحتاج إلى جسور للتفاهم لا إلى جدران عازلة، صحيح أننا أقوياء في الحرب، ولكننا في الحقيقة محبون للسلام".
يشار إلى أن "المطيري" تكتب بانتظام في صحيفة عكاظ السعودية الرسمية.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك