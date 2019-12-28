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تقرير يوضح تعافي إنتاج النفط وعودة الشركات الأجنبية إلى اليمن

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شركة نفط يمنية

*يمن برس - متابعات

أوضح تقرير صادر عن وزارة النفط والمعادن اليمنية، استئناف إنتاج عدة قطاعات نفطية في أكثر من حقل بمحافظات شبوة ومأرب، خلال الثلاث السنوات الأخيرة.



وأشار التقرير، الذي نشرته الوزارة على حسابها في (فيسبوك)، إلى مشروع خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو متر، لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و 18 و S1 عبر ميناء النشيمة البترولي، لنقل 57 ألف برميل نفط يومياً قابلة للزيادة، وسيوفر دخل يومي للدولة يصل إلى حوالي 3.6 مليون دولار يومياً. وسيساهم المشروع بتصدير 25 ألف برميل يومياً من قطاع 5 - جنة هنت، إلى جانب تسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يومياً، وتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالي 12 ألف برميل يومياً، وكذا إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب بأقل كلفة.



وأكد التقرير السنوي، عودة أعمال شركة Omv النمساوية، وشركة كالفالي القبرصية، إضافة إلى وجود جهود حثيثة ومتواصلة لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب التخطيط لمشاريع جديدة لتفعيل قطاع النفط.



وأثرت الحرب التي يقودها تحالف السعودية والإمارات على قطاع النفط في اليمن، حيث عرقل التحالف إعادة إنتاج وتصدير النفط، كما حوّل منشآت نفطية إلى ثكنات عسكرية، وساهم في انتشار السوق السوداء للنفط التي تمر عائداتها خارج البنك المركزي اليمني، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب افتعال أزمات متكررة ألقت بظلالها على حياة المواطنين وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أوضح تقرير صادر عن وزارة النفط والمعادن اليمنية، استئناف إنتاج عدة قطاعات نفطية في أكثر من حقل بمحافظات شبوة ومأرب، خلال الثلاث السنوات الأخيرة.وأشار التقرير، الذي نشرته الوزارة على حسابها في (فيسبوك)، إلى مشروع خط أنبوب نقل النفط الخام بطول 82 كيلو متر، لربط قطاع 5 جنة بقطاع 4 غرب عياد لتصدير النفط الخام للقطاعات الإنتاجية 5 و 18 و S1 عبر ميناء النشيمة البترولي، لنقل 57 ألف برميل نفط يومياً قابلة للزيادة، وسيوفر دخل يومي للدولة يصل إلى حوالي 3.6 مليون دولار يومياً. وسيساهم المشروع بتصدير 25 ألف برميل يومياً من قطاع 5 - جنة هنت، إلى جانب تسهيل تصدير نفط مأرب قطاع 18 بمعدل 20 ألف برميل يومياً، وتسهيل تصدير النفط الخام من قطاع S1 بحوالي 12 ألف برميل يومياً، وكذا إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وإعادة إنتاج النفط الخام من جميع الحقول الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب بأقل كلفة.وأكد التقرير السنوي، عودة أعمال شركة Omv النمساوية، وشركة كالفالي القبرصية، إضافة إلى وجود جهود حثيثة ومتواصلة لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب التخطيط لمشاريع جديدة لتفعيل قطاع النفط.وأثرت الحرب التي يقودها تحالف السعودية والإمارات على قطاع النفط في اليمن، حيث عرقل التحالف إعادة إنتاج وتصدير النفط، كما حوّل منشآت نفطية إلى ثكنات عسكرية، وساهم في انتشار السوق السوداء للنفط التي تمر عائداتها خارج البنك المركزي اليمني، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أسعار المشتقات النفطية، إلى جانب افتعال أزمات متكررة ألقت بظلالها على حياة المواطنين وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.







تقرير النفط الشركات الأجنبية



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