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العشرات من تربويي صنعاء يتظاهرون في عدن للمطالبة بإطلاق رواتبهم

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*يمن برس - متابعة خاصة



تظاهر عشرات الموظفين والموظفات في مكتب التربية والتعليم بصنعاء أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن؛ للمطالبة بإطلاق رواتبهم الموقفة منذ شهر يوليو الماضي بسبب تعنت ورفض أمين العاصمة عبدالغني جميل دون وجود أي مبررات تذكر.



وطالب الموظفون خلال وقفتهم الاحتجاجية في ديوان وزارة المالية بسرعة صرف مرتباتهم وإيقاف معاناتهم ووقف التصرفات التعسفية بحقهم بدون وجه حق وقطع مصدر رزقهم.



من جانبه أوضح وزير المالية سالم بن بريك في برقيته الموجهة لوزير التربية بتاريخ 25 ديسمبر 2019 بأن وزير الدولة أمين العاصمة هو مصدر التوقيف لرواتب 192 موظفًا في مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة بالرغم من توجيه وزارة التربية بسرعة صرف مرتباتهم أسوة بغيرهم من النازحين والهاربين من جحيم جماعة الحوثي.



وفي سياق متصل تحدثت مصادر في وزارة المالية بأن أمين العاصمة عبدالغني جميل يحاول جاهداً توريد مرتبات 192 موظفًا من موظفي تربية الأمانة إلى وزارة المالية بعد أن كانت مجمدة لدى مصرف الكريمي منذ شهر يوليو الماضي.



وأشارت المصادر إلى أن تعنت أمين العاصمة وتعمده عدم التوجيه بصرف رواتب ما يقارب 200 موظف من نازحي تربية الأمانة يأتي ضمن مناكفات مع عدد من قيادات وزارتي التربية والمالية والتي كانت رافضة تشكيل أي لجنة بعيدة عن أعين الوزارة، مشيرة إلى أن المتضرر الوحيد من هذه المناكفات والمكايدات هو الموظف البسيط.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تظاهر عشرات الموظفين والموظفات في مكتب التربية والتعليم بصنعاء أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن؛ للمطالبة بإطلاق رواتبهم الموقفة منذ شهر يوليو الماضي بسبب تعنت ورفض أمين العاصمة عبدالغني جميل دون وجود أي مبررات تذكر.وطالب الموظفون خلال وقفتهم الاحتجاجية في ديوان وزارة المالية بسرعة صرف مرتباتهم وإيقاف معاناتهم ووقف التصرفات التعسفية بحقهم بدون وجه حق وقطع مصدر رزقهم.من جانبه أوضح وزير المالية سالم بن بريك في برقيته الموجهة لوزير التربية بتاريخ 25 ديسمبر 2019 بأن وزير الدولة أمين العاصمة هو مصدر التوقيف لرواتب 192 موظفًا في مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة بالرغم من توجيه وزارة التربية بسرعة صرف مرتباتهم أسوة بغيرهم من النازحين والهاربين من جحيم جماعة الحوثي.وفي سياق متصل تحدثت مصادر في وزارة المالية بأن أمين العاصمة عبدالغني جميل يحاول جاهداً توريد مرتبات 192 موظفًا من موظفي تربية الأمانة إلى وزارة المالية بعد أن كانت مجمدة لدى مصرف الكريمي منذ شهر يوليو الماضي.وأشارت المصادر إلى أن تعنت أمين العاصمة وتعمده عدم التوجيه بصرف رواتب ما يقارب 200 موظف من نازحي تربية الأمانة يأتي ضمن مناكفات مع عدد من قيادات وزارتي التربية والمالية والتي كانت رافضة تشكيل أي لجنة بعيدة عن أعين الوزارة، مشيرة إلى أن المتضرر الوحيد من هذه المناكفات والمكايدات هو الموظف البسيط.







تظاهرة عدن تربويون



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