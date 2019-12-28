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عاجل : الرئيس الجزائري يعيّن عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة
السبت, 28 ديسمبر, 2019 03:39:00 مساءً
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عبد العزيز جراد ..رئيس الحكومة في الجزائر
*يمن برس -متابعة خاصة
عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أستاذ العلوم السياسية عبد العزيز جراد رئيسا جديدا للحكومة.
ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم السبت، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعلن عبد العزيز جراد، وزيرا أول خلفا لصبري بوقادوم
يذكر أن عبد العزيز جراد شغل سابقا منصب مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس علي كافي ثم منصب أمين عام للرئاسة في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال، فمدير المدرسة الوطنية للإدارة لمدة 5 سنوات.
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