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رابطة حقوقية :حياة نحو (200) مختطف في سجون الحوثيين مهددة بالخطر في إب

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وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين في إب

*يمن برس -إب

قالت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة إب، وسط اليمن، إن الإهمال الصحي يتهدد حياة نحو200 من المختطفين والمخفيين قسراً، في سجون المليشيا الحوثية بالمحافظة.



وأضافت الرابطة في بيان لها، عقب وقفة احتجاجية نفذتها اليوم السبت "منذ أربعة أعوام من إطالة أمد الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية، التي يتعرض له "198" مختطفاً داخل سجون جماعة الحوثي المسلحة بمحافظة إب، يتضاعف قلقنا على أبنائنا في فصل الشتاء وقد مُنع عنهم الدواء، فيما خمسة مختطفين معرضون للخطر لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد".



وحملت أمهات المختطفين في محافظة إب، مليشيا الحوثي، مسؤولية حياة وحرية المختطفين والمخفيين قسراً، داعية إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط وفي مقدمتهم المرضى قبل فوات الأوان.



وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر، بالتدخل لإنقاذ المختطفين و الكشف عن مصير المخفيين قسراً والعمل على إطلاق سراحهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة إب، وسط اليمن، إن الإهمال الصحي يتهدد حياة نحو200 من المختطفين والمخفيين قسراً، في سجون المليشيا الحوثية بالمحافظة.وأضافت الرابطة في بيان لها، عقب وقفة احتجاجية نفذتها اليوم السبت "منذ أربعة أعوام من إطالة أمد الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية، التي يتعرض له "198" مختطفاً داخل سجون جماعة الحوثي المسلحة بمحافظة إب، يتضاعف قلقنا على أبنائنا في فصل الشتاء وقد مُنع عنهم الدواء، فيما خمسة مختطفين معرضون للخطر لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد".وحملت أمهات المختطفين في محافظة إب، مليشيا الحوثي، مسؤولية حياة وحرية المختطفين والمخفيين قسراً، داعية إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط وفي مقدمتهم المرضى قبل فوات الأوان.وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر، بالتدخل لإنقاذ المختطفين و الكشف عن مصير المخفيين قسراً والعمل على إطلاق سراحهم.







رابطة حقوقية وقفة مختطف سجون الحوثي



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