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سيول الأمطار تقطع الطرق وتجرف ممتلكات المواطنين في سقطرى

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سيول الأمطار في سقطرى

*يمن برس -سقطرى

قالت مصادر محلية إن محافظة أرخبيل سقطرى تشهد هطول أمطار غزيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى خسائر كبيرة.



وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة والمستمرة منذ الخميس الماضي، تحولت إلى سيول جرفت سيارات المواطنين وممتلكاتهم، كما أعاقت حركة مرور المواطنين في بعض المناطق. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انهيارات صخرية في العاصمة حديبوه والمناطق الغربية لأرخبيل سقطرى.



وأدت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة إلى انهيارات صخرية قطعت طريق المطار الرابط بين العاصمة حديبوه والمناطق الغربية، حسب مصادر إعلامية.





وكان مدير التنبؤ الدولي "جايسون نيكولاس" كشف أمس الجمعة، عن وجود ثلاثة منخفضات جوية في بحر العرب تتأثر بسببها سواحل اليمن وعمان وسقطرى.



وقال "نيكولاس" في تغريدة له على صفحته على موقع التدوين المصغر "تويتر" إنه رصد ثلاثة منخفضات بحرية ستؤدي إلى سقوط أمطار على سواحل اليمن وعمان وسقطرى خلال الأيام المقبلة، مع احتمال أن يكون إعصار مداري.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر محلية إن محافظة أرخبيل سقطرى تشهد هطول أمطار غزيرة منذ نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى خسائر كبيرة.وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة والمستمرة منذ الخميس الماضي، تحولت إلى سيول جرفت سيارات المواطنين وممتلكاتهم، كما أعاقت حركة مرور المواطنين في بعض المناطق. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انهيارات صخرية في العاصمة حديبوه والمناطق الغربية لأرخبيل سقطرى.وأدت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة إلى انهيارات صخرية قطعت طريق المطار الرابط بين العاصمة حديبوه والمناطق الغربية، حسب مصادر إعلامية.وكان مدير التنبؤ الدولي "جايسون نيكولاس" كشف أمس الجمعة، عن وجود ثلاثة منخفضات جوية في بحر العرب تتأثر بسببها سواحل اليمن وعمان وسقطرى.وقال "نيكولاس" في تغريدة له على صفحته على موقع التدوين المصغر "تويتر" إنه رصد ثلاثة منخفضات بحرية ستؤدي إلى سقوط أمطار على سواحل اليمن وعمان وسقطرى خلال الأيام المقبلة، مع احتمال أن يكون إعصار مداري.







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